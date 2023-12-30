За які перекази банки блокують картки навіть без попередження: список

Банки можуть блокувати картки своїх клієнтів, якщо по цих рахунках відбуваються нетипові операції, які ймовірно є діями шахраїв. "Заморозка" рахунку захищає гроші клієнта. Але картки можуть блокувати і в ряді інших випадків.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Кошт.

Моніторинг коштів

Банк може запідозрити користувача у відмиванні грошей, якщо зафіксує перекази на суми понад 400 000 грн. Особливо, якщо далі особа знімає готівку. Поки перевірятимуть доходи клієнта, банк може заблокувати рахунок.

Також під фінансовий моніторинг потрапляють наступні випадки:

перекази за кордон або із-за кордону, кредити чи позики на суму понад 50 000 грн. Якщо перекази регулярні, то моніторинг можуть проводити частіше

здійснення транзакцій з азартними іграми та лотереями

клієнт має зв’язки з Росією або Білоруссю

клієнт зареєстрований за адресою масової реєстрації (стосується ФОПів) або його адреса реєстрації є вигаданою

клієнт отримує кошти від віртуальних активів на суму понад 30 000 гривень

раптові значні зміни в розмірах фінансових операцій

Для розблокування картки потрібно надати банку документи, що пояснюють операції та підтверджують законність грошей.

Порушення зобов’язань перед банком

Клієнт укладає з банком договір, де є умови надання кредиту, відкриття депозиту, умови обслуговування карткового рахунку тощо.

Тому клієнт зобов’язаний:

надавати банку інформацію про фінансове становище

повідомляти банк про зміну своїх даних

подавати документи, необхідні для виконання договору

Рішення суду або виконавче провадження

Картку можуть заблокувати, якщо є рішення суду. Кредитор може вимагати сплатити:

штрафи

комунальні послуги

податки

борги

інші внески

У більшості випадків виконавча служба заарештовує тільки суму заборгованості.

Клієнт не користується карткою

Якщо тривалий час не було активності на картці, то банк може заблокувати її. Кожен банк сам визначає критичний термін, скільки можна не користуватись карткою. В основному це 6-12 місяців. У такому випадку відновити картку можна через мобільний застосунок банку.

Неправильне введення PIN-коду

Якщо тричі ввести неправильний PIN-код, банк заблокує картку. Це робиться для того, щоб сторонні особи не змогли зняти гроші із рахунку клієнта.

Для розблокування картки треба звернутися до відділення банку або на гарячу лінію.

Закінчився термін дії

Банки надсилають завчасно сповіщення, що закінчується термін дії картки. Якщо клієнт не перевипускає картку, її блокують. Потрібно звернутися у відділення банку для отримання нової картки. Кошти на рахунку будуть збережені.