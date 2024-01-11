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ПриватБанк запустил функцию, которая облегчит жизнь многим людям

Четверг 11 января 2024 16:21
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ПриватБанк запустил функцию, которая облегчит жизнь многим людям ПриватБанк запустил новую функцию для накопления средств (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

ПриватБанк создал новую функцию, которая облегчит сбор и накопление денег на разные потребности. Это функция "Конверта" и она очень похожа на "Банка" в Монобанк.

Что это за функция, как ею воспользоваться, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ПриватБанк.

Для использования функции "Конверт" необходимо обновить мобильное приложение. В правом нижнем углу должен появиться зеленый конвертик с пометкой beta.

Конверты предназначены для сбора донатов, накопления средств на собственные нужды, для управления собственными расходами. А еще "конвертом" можно рассчитываться, как обычной картой, собирать на благотворительность, привлекая своих друзей и знакомых. Ссылки на конверт можно распространить из телефонной книги или добавить ссылки в соцсетях.

Кроме того, конверт можно заклеить до определенного срока или суммы. Если использовать конверт для сбора средств, можно посмотреть открытую статистику - сколько уже удалось собрать.

ПриватБанк запустил функцию, которая облегчит жизнь многим людямПриватБанк запустил функцию, которая облегчит жизнь многим людямПриватБанк запустил функцию, которая облегчит жизнь многим людям

Скриншоты

Для сбережения денег можно распределить свою зарплату, например, на пять конвертов по статьям расходов. Максимальное количество "конвертов" – 15.

Накапливать деньги на конверт можно вместе с друзьями или семьей. Для этого нужно выбрать "пригласить друга" и отправить ссылку тому, с кем вы будете вместе собирать деньги. Друзья должны принять приглашение, а в процессе скопления все участники будут созидать сумму вклада каждого участника.

Накопление в конверте может быть в гривнах или в валюте. Платы за обслуживание нет.

Более подробную информацию о тарификации услуги можно посмотреть вот здесь.

Ранее мы писали о том, за какие переводы банки блокируют карты без уведомления.

А еще рассказывали, что ПриватБанк запустил новую функцию.

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