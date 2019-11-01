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ПриватБанк запустив новий сервіс: багатьом знадобиться

STYLERЖиття    01.11.2019 - 15:00
ПриватБанк запустив новий сервіс: багатьом знадобиться
ПриватБанк запустив новий сервіс (фото: РБК-Україна)

ПриватБанк запустив новий онлайн-сервіс прийому платежів ePayService

ПриватБанк запустив в Україні новий онлайн-сервіс зарахування платежів на рахунок - ePayService. За словами представників банку, цей сервіс спростить життя фрілансерів та надасть їм ще більше можливостей.

Зокрема, ePayService дозволить фрілансерам, веб-майстрам і фахівцям цілодобово отримувати кошти на рахунки Приватбанку.

У фінансовій установі також зазначили, що тепер отримання міжнародних переказів стало ще більш "простим і комфортним".

Додамо, що ePayService є міжнародним сервісом, який поєднує в собі ряд фінансових інструментів, таких як: швидке переведення в готівку чеків, електронна платіжна система, зарплатний проект і інші супутні напрями.

Платежі в доларах і євро українські фрілансери зможуть отримати на рахунки як фізичних осіб, так і підприємців.

ПриватБанк запустив новий сервіс: багатьом знадобиться

ПриватБанк запустив новий сервіс (фото: РБК-Україна)

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