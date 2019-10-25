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Минфин не планирует компенсацию Коломойскому за ПриватБанк

Новости » Политика    25.10.2019 - 17:58
Минфин не планирует компенсацию Коломойскому за ПриватБанк
Фото: Игорь Коломойский (УНИАН)

Маркарова заявила, что компенсация Коломойскому не заложена в бюджет

Министерство финансов Украины не планирует компенсацию бывшему владельцу "ПриватБанка" Игорю Коломойскому за национализацию финансового учреждения. Об этом в интервью lb.ua заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова.

По ее словам, Минфин не закладывал на эти цели средства в проект бюджета-2020.

"У нас нет такой статьи в государственном бюджете. На сегодняшний день владелец "ПриватБанка" - государство. Государство капитализировало в этот банк 155,3 млрд гривен. По плану, банк должен быть возвращен на частный рынок и приватизирован", - отметила Маркарова.

Она также добавила, что государство от приватизации банка в будущем должно получить максимальную прибыль, чтобы компенсировать потраченные средства.

Напомним, ранее Хозяйственный суда Киева приостановил рассмотрение иска бывших акционеров ПриватБанка Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd. по делу о национализации банка.

Ранее также сообщалось, что государственный ПриватБанк выиграл в Апелляционном суде по делу о юрисдикции иска к бывшим владельцам банка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. Судебный приказ о всемирном аресте активов, который был получен в декабре 2017 года, остается в силе до вынесения решения по существу.

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Новости Украины ПриватБанкИгорь КоломойскийОксана Маркарова
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