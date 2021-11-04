ПриватБанк запустил новый сервис, который упростит жизнь многим украинцам

ПриватБанк запустил новый сервис мгновенных денежных переводов в Украину. Это должно упростить жизнь многим гражданам нашей страны.

Об этом сообщил руководитель регионального пресс-центра финансового учреждения в Киеве Александр Жильцов на своей странице в Facebook .

По его словам, эту процедуру ПриватБанк будет осуществлять в партнерстве с европейским онлайн-сервисом перевода средств Azimo.

Новый сервис прежде всего ориентирован на потребности украинцев, работающих за рубежом.

Они теперь имеют "удобный и быстрый способ финансовой поддержки своих родных".

"Отныне клиенты Azimo в Великобритании, Европе, Канаде и Австралии могут через приложение и веб-сайт компании отправлять деньги на любой счет ПриватБанка, используя лишь номер мобильного телефона получателя и последние четыре цифры их платежной карточки", - добавил Жильцов.

Скриншот приложения (Facebook / Александр Жильцов)

Тем временем стало известно, что ПриватБанк остановит работу всех систем перед "Черной пятницей".

В ночь на воскресенье, 7 ноября, финучреждение будет обновлять программное обеспечение процессингового центра.

В пресс-службе банка предостерегают: с 01:00 до 04:30 часов будут прекращены все денежные переводы, а также приостановлена работа банкоматов и терминалов в Украине.