ПриватБанк запустив новий сервіс, який спростить життя багатьом українцям
ПриватБанк запустив новий сервіс миттєвих грошових переказів до України. Це має спростити життя багатьом громадянам нашої країни.
Про це повідомив керівник регіонального прес-центру фінансової установи у Києві Олександр Жильцов на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, цю процедуру ПриватБанк здійснюватиме у партнерстві з європейським онлайн-сервісом переказу коштів Azimo.
Новий сервіс насамперед орієнтований на потреби українців, які працюють за кордоном.
Вони тепер мають "зручний та швидкий спосіб фінансової підтримки своїх рідних".
"Відтепер клієнти Azimo у Великій Британії, Європі, Канаді та Австралії можуть через додаток та веб-сайт компанії надсилати гроші на будь-який рахунок ПриватБанку, використовуючи лише номер мобільного телефону одержувача та останні чотири цифри їх платіжної картки", - додав Жильцов.
Скриншот додатку (Facebook/Олександр Жильцов)
Тим часом стало відомо, що ПриватБанк зупинить роботу всіх систем перед "чорною п'ятницею".
У ніч на неділю, 7 листопада, фінцстанова буде оновлювати програмне забезпечення процесингового центру.
У прес-службі банку застерігають: з 01:00 до 04:30 годин будуть припинені всі грошові перекази, а також припинена робота банкоматів і терміналів в Україні.
Нагадаємо, нещодавно ПриватБанку потрапив у скандал через те, що клієнт поповнив картку на майже 52 тисячі, а гроші зникли.