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ПриватБанк приостановит работу всех систем перед "черной пятницей"

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Украина, Четверг 04 ноября 2021 11:04
ПриватБанк приостановит работу всех систем перед "черной пятницей" Фото: ПриватБанк приостановит работу в ночь на 7 ноября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В ночь на воскресенье, 7 ноября, ПриватБанк обновит программное обеспечение процессингового центра. С 01-00 до 04-30 часов будут приостановлены все денежные переводы, а также прекращена работа банкоматов и терминалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПриватБанка.

Как отмечается в сообщении, банк сознательно принял решение об обновлении. "Мы осознаем, что это высокий сезон покупательной активности, который начинается с "черной пятницы" и завершается рождественскими распродажами по всему миру, и мы беспокоимся, чтобы шоппинг наших клиентов был комфортным", - говорится в сообщении.

В период обновления процессингового центра банк приостановит проведение транзакций по карточкам, работу Приват24 для физических лиц Приват24 для бизнеса.

В ходе технологической паузы пройдут и регламентные работы в сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети банка.

Напомним, продажи бытовой техники и электроники во время акций "черной пятницы" и "киберпонедельника" в 2020 году установили новый рекорд. Треть товара в Украине было куплено онлайн.

Отметим "черная пятница" - обычно самая большая распродажа года, в 2021 году выпадет на 26 ноября.

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