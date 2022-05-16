ПриватБанк запустил новую акцию для украинцев за рубежом: как принять участие

Как принять участие

По его словам, украинцы, которые из-за войны сейчас вынуждены находиться за границей, смогут поддержать Украину и приблизить ее победу. Для нужно лишь рассчитываясь картами ПриватБанка за покупки в любой стране мира.

Отмечается, что благотворительная акция продлится с 16 мая до 30 июня.



"Вместе с платежными системами Visa и Mastercard мы запустили благотворительную инициативу "Поддержите Украину из-за рубежа". С каждой оплаты картой мы направим по одной гривне на нужды Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Чтобы присоединиться к акции, нужно зарегистрироваться на сайте или в мобильном приложении Приват24. В частности, количество транзакций неограничено.

Участвовать в акции могут только совершеннолетние клиенты (физические лица) - владельцы гривневых карт Mastercard и Visa, эмитированных АО КБ "ПриватБанк".

В настоящее время общее количество участников - 19 человек.

ПриватБанк запустил для украинцев за границей акцию (privatbank.ua)