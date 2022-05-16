ПриватБанк запустил новую акцию для украинцев за рубежом: как принять участие

ПриватБанк запустил для украинцев, которые находится за границей акцию. В частности, это поможет им поддержать Украину.
Об этом сообщил пресс-секретарь банка Олег Серга в Facebook.
По его словам, украинцы, которые из-за войны сейчас вынуждены находиться за границей, смогут поддержать Украину и приблизить ее победу. Для нужно лишь рассчитываясь картами ПриватБанка за покупки в любой стране мира.
Отмечается, что благотворительная акция продлится с 16 мая до 30 июня.
"Вместе с платежными системами Visa и Mastercard мы запустили благотворительную инициативу "Поддержите Украину из-за рубежа". С каждой оплаты картой мы направим по одной гривне на нужды Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.
Чтобы присоединиться к акции, нужно зарегистрироваться на сайте или в мобильном приложении Приват24. В частности, количество транзакций неограничено.
Участвовать в акции могут только совершеннолетние клиенты (физические лица) - владельцы гривневых карт Mastercard и Visa, эмитированных АО КБ "ПриватБанк".
В настоящее время общее количество участников - 19 человек.
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