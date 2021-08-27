ПриватБанк может закрыть 300 отделений и уволить тысячи сотрудников: названа причина

Оптимизировать расходы

Профсоюз ПриватБанка уже отреагировал на новую стратегию развития до 2024 года и просит не увольнять сотрудников. А для того, чтобы оптимизировать расходы, работники банка обратились к руководству и попросили пересмотреть статьи трат на автопарк, охрану, СМИ и пиар. Как отмечается, нужно снизить операционные расходы с 11,4 до 8,3 млрд гривен.

Отмечается, что в начале пандемии банк купил автомобили Toyota на 100 000 000 долларов для потребностей филиалов и для обеспечения руководства.

"Перестать "нанимать охрану для уже нанятой охраны банка", уменьшить расходы на PR в СМИ руководства банка. Поскромнее можно и с ненужными тратами – камера на входе в здание Океанмаша стоимостью 10 000 USD, забор за 500 000 USD вокруг офиса Дельта, снятый на второй день и пролежавший во дворе Океанмаша несколько месяцев", - сказано в сообщении.

Плохой и хороший банк

В стратегии банка предлагается разделить его на "хороший" и "плохой" с дальнейшей приватизацией "хорошего". В этой модели банка до 2024 года будет работать 15,5 тысячи сотрудников. Стоит отметить, что в 2020 году ПриватБанк насчитывал более 20 тысяч сотрудников.

Для оптимизации расходов банку придется закрыть минимум 300 отделений. Сейчас их уже стало 1574, а должно стать 1250.

"Целевая модель “хорошего” банка со штатом около 15 тыс. сотрудников и 1250 отделениями. Целевой размер операционных расходов – 8,3 млрд грн по сравнению с 11,4 млрд грн на сегодняшний день", - отмечается в документе.

Наблюдательный совет

Как говорится в отчет ПриватБанка для НБУ, который был недавно опубликован, члены наблюдательно совета получили более 39 млн гривен зарплаты (9 человек). Еще 3,7 млн гривен было потрачено на их проезд и проживание.

Стоит отметить, что с апреля по сентябрь было запрещено платить членам наблюдательных советов госбанков более 10 минимальных зарплат – 47 230 гривен.

Получается, что большую часть средств они получили с января по март, и с октября по декабрь. Указывается, что члены набсовета получали зарплату по договору, который они заключили. И скорее всего эти суммы превышали разрешенные нормы.