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ПриватБанк закроет сотни отделений: в чем причина

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Воскресенье 15 августа 2021 07:23
ПриватБанк закроет сотни отделений: в чем причина Фото: отделение ПриватБанка в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Стратегия развития государственного ПриватБанка до 2024 года, которая была недавно утверждена правительством Украины, предполагает вывод из банка проблемных активов и последующую приватизацию "хорошего банка". При этом к указанному сроку планируется сокращение численности отделений и работающего персонала.

Об этом передает "Минфин".

Еще до продажи - к 2024 году - в "хорошем" ПриватБанке останется 1250 отделений, а штат сотрудников финучреждения будет насчитывать 15,5 тысяч человек.

В документе также говорится о том, что целевой размер операционных расходов такого "хорошего банка" составит 8,3 миллиарда гривен по сравнению с 11,4 миллиарда гривен на сегодняшний день".

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, главной целью является определение стратегии для "хорошего банка", пригодного для продажи, и подхода к его приватизации.

"Унаследованные проблемы будут сосредоточены в отдельном подразделе, который будет заниматься непрофильными услугами, унаследованными портфелями и судебными процессами", - идет речь в документе.

Согласно данным Национального банка Украины, по состоянию на 1 июля 2021 года региональная сеть ПриватБанка насчитывала 1574 отделения, а в стратегии указывалось, что штат персонала банка на конец 2020-го составлял 21,6 тысячи сотрудников. То есть до 2024 года должны закрыть три сотни отделений и уволить более 6 тысяч работников.

Напомним, что в обзоре банковского сектора НБУ за август говорилось о том, что во II квартале 2021 года банки активно сокращали сеть филиалов (до 6,9 тысяч), больше всего - ПриватБанк и Ощадбанк (соответственно 110 и 54).

Также мы писали о том, что недавно ПриватБанк запустил новые важные услуги, которые особо будут полезными для ФОПов.

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