ПриватБанк може закрити 300 відділень і звільнити тисячі співробітників: названа причина

Оптимізувати витрати

Профспілка ПриватБанку вже відреагувала на нову стратегію розвитку до 2024 року і просить не звільняти співробітників. А для того, щоб оптимізувати витрати, працівники банку звернулися до керівництва і попросили переглянути статті витрати на автопарк, охорону, ЗМІ та піар. Як зазначається, потрібно знизити операційні витрати з 11,4 до 8,3 млрд гривень.

Відзначається, що на початку пандемії банк купив автомобілі Toyota на 100 000 000 доларів для потреб філій і для забезпечення керівництва.

"Перестати "наймати охорону для вже найнятої охорони банку", зменшити витрати на PR в ЗМІ керівництва банку. Скромніше можна і з непотрібними витратами - камера на вході в будівлю Океанмашу вартістю 10 000 USD, паркан за 500 000 USD навколо офісу Дельта, знятий на другий день і пролежав у дворі Океанмаша кілька місяців", - сказано в повідомленні.

Поганий і хороший банк

У стратегії банку пропонується розділити його на "хороший" і "поганий "з подальшою приватизацією "хорошого". У цій моделі банку до 2024 року працюватиме 15,5 тисячі співробітників. Варто відзначити, що у 2020 році ПриватБанк налічував понад 20 тисяч співробітників.

Для оптимізації витрат банку доведеться закрити мінімум 300 відділень. Зараз їх вже стало 1574, а має стати 1250.

"Цільова модель "хорошого" банку зі штатом близько 15 тис. співробітників і 1250 відділеннями. Цільовий розмір операційних витрат - 8,3 млрд грн у порівнянні з 11,4 млрд грн сьогодні", - наголошується в документі.

Наглядова рада

Як йдеться у звіт ПриватБанку для НБУ, який був нещодавно опублікований, члени наглядової ради отримали понад 39 млн гривень зарплати (9 осіб). Ще 3,7 млн гривень було витрачено на їх проїзд та проживання.

Варто відзначити, що з квітня по вересень було заборонено платити членам наглядових рад держбанків понад 10 мінімальних зарплат – 47 230 гривень.

Виходить, що більшу частину коштів вони отримали з січня по березень, і з жовтня по грудень. Вказується, що члени наглядової ради отримували зарплату за договором, який вони уклали. І швидше за все ці суми перевищували дозволені норми.