ПриватБанк сделал важное заявление для украинцев: будьте внимательны!

ПриватБанк накануне долгих выходных в Украине изменил график работы своих отделений.

Как будет работать банк в День Независимости, а также, будут ли открыты отделения в понедельник, 23 августа, - читайте в нашем материале ниже.

График работы ПриватБанка в праздничные дни

Как рассказали в пресс-службе финучреждения, 21 и 22 августа будут работать только отделения с графиком работы в субботу.

23 и 24 августа отделения ПриватБанка обслуживать клиентов не будут! Поэтому будьте внимательны, если планируете поход в банк особенно в понедельник.

28 августа все отделения банка работают, так как многие украинцы будут отрабатывать рабочий день за 23 августа. При этом режим работы будет сокращен на один час.

Приват24, терминалы и банкоматы, а также служба поддержки будут работать круглосуточно как сейчас, так и в течение затяжных выходных.

К слову, актуальный график работы всех отделений ПриватБанка доступен для просмотра на сайте финансового учреждения по ссылке.

Добавим, что к 30-й годовщине Независимости ПриватБанк также подготовил своим клиентам коллекцию праздничных цифровых обложек.

Так, теперь свою карту в Приват24 можно "одеть" в живописные пейзажи, народные орнаменты или национальную символику.

Вот такие дизайны карты можно сделать в Приват24