ПриватБанк ввів нову функцію для українців, яка значно полегшує життя: що відомо

Що відомо про нову функцію

"Сьогодні Apple разом з ПриватБанк та за підтримки VISA запустили для українського бізнесу сервіс Tap to Pay, завдяки якому ваш iPhone перетворюється на платіжний POS-термінал!" - написав Заіграєв.

Найбільше користі Tap to Pay принесе продавцям і підприємцям, адже відтепер вони зможуть приймати безконтактні платежі з банківських карток, Apple Pay та інших цифрових гаманців.

Зауважте, що користуватися нововведенням можуть лише ті підприємці, які обслуговуються в ПриватБанку.

Як працює безконтактний платіж

Для того, щоб уже використовувати Tap to Pay потрібно завантажити мобільний застосунок Термінал iOS на iPhone XS чи новішої версії.

Продавцю потрібно ввести суму покупки в застосунку, а клієнту - піднести свій безконтактний платіжний засіб до iPhone продавця, щоб завершити оплату.

Скриншоти

При цьому технологія не зберігає та не запам'ятовує ваші дані, а навпаки використовує систему для збереження конфіденційності та безпеки для даних і бізнесу, і клієнтів.

"Україна - важлива країна на мапі світу! На наше прохання Apple погодила пріоритетний запуск сервісу і, відсьогодні, Україна стала 3(!) країною в Європі та 7(!) у світі (після США, Австралії, Тайваню, Бразилії, Великої Британії та Нідерландів) де бізнесу для приймання платежів тепер потрібен лише iPhone, а не POS-термінал!" - наголошує Євген Заіграєв.