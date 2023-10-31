ПриватБанк ввел новую функцию для украинцев, значительно облегчающую жизнь: что известно

Что известно о новой функции

"Сегодня Apple вместе с ПриватБанком и при поддержке VISA запустили для украинского бизнеса сервис Tap to Pay, благодаря которому ваш iPhone превращается в платежный POS-терминал!" - написал Заиграев.

Больше всего пользы Tap to Pay принесет продавцам и предпринимателям, ведь теперь они смогут принимать бесконтактные платежи с банковских карт, Apple Pay и других цифровых кошельков.

Обратите внимание, что пользоваться нововведением могут только предприниматели, которые обслуживаются в ПриватБанке.

Как работает бесконтактный платеж

Для того чтобы уже использовать Tap to Pay, нужно загрузить мобильное приложение Терминал iOS на iPhone XS или более поздней версии.

Продавцу нужно ввести сумму покупки в приложении, а клиенту - поднести свое бесконтактное платежное средство к iPhone продавцу, чтобы завершить оплату.

Скриншоты

При этом технология не сохраняет и не запоминает ваши данные, а наоборот использует систему для сохранения конфиденциальности и безопасности данных и бизнеса, и клиентов.

"Украина - важная страна на карте мира! По нашей просьбе Apple согласовала приоритетный запуск сервиса и, отныне, Украина стала 3(!) страной в Европе и 7(!) в мире (после США, Австралии, Тайваня, Бразилии, Великобритании и Нидерландов) где бизнесу для приема платежей теперь нужен только iPhone, а не POS-терминал!" - подчеркивает Евгений Заиграев.