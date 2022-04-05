ПриватБанк сделал важное заявление о закрытии одной из программ
ПриватБанк приостанавливает действия программы Бонус+. С 1 мая она перестанет работать.
Об этом сообщается на странице финансового учреждения в Facebook.
До конца апреля вы можете перевести деньги со счета Бонус+ на нужды ВСУ в Приват24.
Это сделать очень легко. Выберите в функциях Добро потом Поддержка ВСУ. Далее следуйте инструкции.
Также вы можете использовать накопленные бонусы в сети магазинов-партнеров Бонус+ по своему усмотрению.
Если вы не воспользуетесь остатками средств до конца апреля - они автоматически перейдут на помощь ВСУ.
"ПриватБанк продолжает поддерживать наше государство в это непростое время. Мы закрываем программу и будем перечислять неиспользованные остатки на бонусных счетах для нужд нашей Армии и восстановления Украины. В общей сложности это 600 млн грн", - сказано в сообщении ПриватБанка.
Как мы ранее сообщали, некоторые категории украинских пенсионеров также могут рассчитывать на получение помощи 6500 грн по программе єПідтримка.
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