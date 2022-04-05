ПриватБанк сделал важное заявление о закрытии одной из программ

ПриватБанк приостанавливает действия программы Бонус+. С 1 мая она перестанет работать.

Об этом сообщается на странице финансового учреждения в Facebook.

До конца апреля вы можете перевести деньги со счета Бонус+ на нужды ВСУ в Приват24.

Это сделать очень легко. Выберите в функциях Добро потом Поддержка ВСУ. Далее следуйте инструкции.

Также вы можете использовать накопленные бонусы в сети магазинов-партнеров Бонус+ по своему усмотрению.

Если вы не воспользуетесь остатками средств до конца апреля - они автоматически перейдут на помощь ВСУ.

"ПриватБанк продолжает поддерживать наше государство в это непростое время. Мы закрываем программу и будем перечислять неиспользованные остатки на бонусных счетах для нужд нашей Армии и восстановления Украины. В общей сложности это 600 млн грн", - сказано в сообщении ПриватБанка.