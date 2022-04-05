ПриватБанк зробив важливу заяву про закриття однієї з програм
ПриватБанк призупиняє дії програми Бонус+. З 1 травня вона перестане працювати.
Про це повідомляється на сторінці фінансової установи в Facebook.
До кінця квітня ви можете переказувати гроші з рахунку Бонус+ на потреби ВСУ в Приват24.
Це зробити дуже легко. Виберіть у функціях Добро потім підтримка ВСУ. Далі дотримуйтесь інструкції.
Також ви можете використовувати накопичені бонуси в мережі магазинів-партнерів Бонус+ на свій розсуд.
Якщо ви не скористаєтеся залишками коштів до кінця квітня - вони автоматично перейдуть на допомогу ЗСУ.
"ПриватБанк продовжує підтримувати нашу державу в цей непростий час. Ми закриваємо програму і будемо перераховувати невикористані залишки на бонусних рахунках для потреб нашої армії і відновлення України. В цілому це 600 млн грн", - сказано в повідомленні Приватбанку.
Як ми раніше повідомляли, деякі категорії українських пенсіонерів також можуть розраховувати на отримання допомоги 6500 грн за програмою єПідтримка.
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