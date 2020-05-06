ПриватБанк сделал важное заявление накануне ослабления карантина

ПриватБанк сделал для украинцев заявление о графике своей работы
ПриватБанк накануне ослабления карантина сделал очень важное заявление для украинцев. Финансовое учреждение объявило людям об изменении в работе своих отделений на праздник 9 мая. Так, в ПриватБанке рассказали, как будут функционировать отделения в рабочие и нерабочие даты.
Ни для кого не секрет, что 9 мая наша страна празднует большой праздник - День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Этот день является выходным по всей стране, в этом году он выпадает на субботу, также выходным будет и 11 мая.
Кстати, посмотреть карту со всеми отделениями в Украине и их график работы вы можете по этой ссылке.
Выходные дни в мае 2020
В ПриватБанке сообщили, что все терминалы, банкоматы, мобильный банкинг Приват24 и служба поддержки остаются работать круглосуточно.
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