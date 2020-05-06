ПриватБанк сделал важное заявление накануне ослабления карантина

ПриватБанк накануне ослабления карантина сделал очень важное заявление для украинцев. Финансовое учреждение объявило людям об изменении в работе своих отделений на праздник 9 мая. Так, в ПриватБанке рассказали, как будут функционировать отделения в рабочие и нерабочие даты.

Ни для кого не секрет, что 9 мая наша страна празднует большой праздник - День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Этот день является выходным по всей стране, в этом году он выпадает на субботу, также выходным будет и 11 мая.

Как будут работать отделения ПриватБанка на праздник 9 мая

8 мая - режим работы отделений сокращен в соответствии с установленным режимом в период карантина (без дополнительного сокращения).

9 мая - все отделения не работают.

10 мая - все отделения не работают.

11 мая все отделения банка не работают.

Кстати, посмотреть карту со всеми отделениями в Украине и их график работы вы можете по этой ссылке.

Выходные дни в мае 2020

В ПриватБанке сообщили, что все терминалы, банкоматы, мобильный банкинг Приват24 и служба поддержки остаются работать круглосуточно.

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