ПриватБанк зробив важливу заяву напередодні ослаблення карантину

ПриватБанк зробив для українців заяву про графік своєї роботи
ПриватБанк напередодні ослаблення карантину зробив дуже важливу заяву для українців. Фінансова установа оголосила людям про зміну в роботі своїх відділень на свято 9 травня. Так, у ПриватБанку розповіли, як будуть функціонувати відділення в робочі і неробочі дати.
Ні для кого не секрет, що 9 травня наша країна святкує велике свято - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цей день є вихідним по всій країні, в цьому році він випадає на суботу, також вихідним буде і 11 травня.
До речі, подивитися карту з усіма відділеннями в Україні та їх графік роботи ви можете по цьому посиланню.
Вихідні дні у травні 2020
У ПриватБанку повідомили, що всі термінали, банкомати, мобільний банкінг Приват24 і служба підтримки залишаються працювати цілодобово.
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