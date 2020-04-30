ПриватБанк меняет график на майские праздники: как будут работать отделения

ПриватБанк предупредил украинцев об изменениях в графике работы отделений из-за майских праздников
ПриватБанк сделал заявление о работе своих отделений в период майских праздников в 2020 году в Украине, которые к тому же пройдут в условиях карантина из-за пандемии коронавируса. Последний месяц весны будет богат на праздничные и выходные дни, а количество рабочих будет всего 19.
В банке предупредили украинцев об изменениях в графике работы отделений в эти дни и назвали рабочие и нерабочие даты.
Ознакомиться с картой всех отделений в Украине и их графиком работы также можно по этой ссылке.
В ПриватБанке отметили, что все терминалы, банкоматы, мобильный банкинг Приват24 и служба поддержки остаются работать круглосуточно.
Ранее в ПриватБанке дали совет украинцам, что делать во время сбоя в Приват24.
Напомним, ранее мы писали о том, что Новая почта кардинально изменила правила выдачи посылок.