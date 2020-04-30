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ПриватБанк меняет график на майские праздники: как будут работать отделения

STYLERЖизнь    30.04.2020 - 15:31
ПриватБанк меняет график на майские праздники: как будут работать отделения
ПриватБанк на майские праздники меняет график работы (коллаж РБК-Украина)

ПриватБанк предупредил украинцев об изменениях в графике работы отделений из-за майских праздников

ПриватБанк сделал заявление о работе своих отделений в период майских праздников в 2020 году в Украине, которые к тому же пройдут в условиях карантина из-за пандемии коронавируса. Последний месяц весны будет богат на праздничные и выходные дни, а количество рабочих будет всего 19.

В банке предупредили украинцев об изменениях в графике работы отделений в эти дни и назвали рабочие и нерабочие даты.

Как будут работать отделения ПриватБанка на майские праздники

  • 30 апреля - режим работы отделений сокращен в соответствии с установленным режимом в период карантина (без дополнительного сокращения).
  • 1-3 мая - все отделения банка не работают.
  • 8 мая - режим работы отделений сокращен в соответствии с установленным режимом в период карантина (без дополнительного сокращения).
  • 9-11 мая - все отделения банка не работают.

Ознакомиться с картой всех отделений в Украине и их графиком работы также можно по этой ссылке.

В ПриватБанке отметили, что все терминалы, банкоматы, мобильный банкинг Приват24 и служба поддержки остаются работать круглосуточно.

Ранее в ПриватБанке дали совет украинцам, что делать во время сбоя в Приват24.

Напомним, ранее мы писали о том, что Новая почта кардинально изменила правила выдачи посылок.

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