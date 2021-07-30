ПриватБанк сделал важное заявление для ФОП: что изменилось и инструкция

Новые возможности для ФОП в мобильном приложении "Приват24"

Отныне украинским предпринимателям, которые пользуются услугами ПриватБанка, не нужно переключаться с приложения на приложение для осуществления финансовых операций.

В частности, как рассказали в банке, в "Приват24" уже можно переводить со своего счета ФОП на карты физлиц или счета других предпринимателей / юридических лиц.

В "Приват24" появилась важная функция (facebook.com/privatbank)

Как это сделать

Для начала нужно запустить приложение и зайти в главное меню, где выбрать "Бизнес".

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Затем стоит ткнуть на пункт "Платеж" и подписать с помощью подписи SmartID.

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Чтобы создать перевод и отправить платеж, поле "Назначение платежа" должно быть заполнено.

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В банке также отметили, что для пользования удобным функционалом для бизнеса, нужно обновить свое приложение "Приват24".