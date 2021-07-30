ПриватБанк зробив важливу заяву для ФОПів: що змінилося і інструкція

Нові можливості для ФОП у мобільному додатку "Приват24"

Відтепер українським підприємцям, які користуються послугами ПриватБанку, не потрібно перемикатися з додатку на додаток для здійснення фінансових операцій.

Зокрема, як розповіли у банку, у "Приват24" уже можна переказувати зі свого рахунку ФОП на картки фізосіб або рахунки інших підприємців / юридичних осіб.

В "Приват24" з'явилася важлива функція (facebook.com/privatbank)

Як це зробити

Для початку потрібно запустити додаток і зайти до головного меню, де обрати "Бізнес".

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Потім варто тицьнути на пункт "Платіж" та підписати за допомогою підпису SmartID.

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Щоб створити переказ і надіслати платіж, поле "Призначення платежу" має бути заповненим.

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У банку також наголосили, що аби користуватися зручним функціоналом для бізнесу, потрібно оновити свій додаток "Приват24".