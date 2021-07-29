В Приват24 появилась новая функция, которая упростит жизнь: как ею пользоваться

В Приват24 появилась новая функция. Она заключается в том, что перевести деньги на счет можно без номера карты, а по номеру телефона.

Об этом рассказали на странице банка в Facebook.

"Переводы по номеру телефона теперь доступны и на карты других банков! Вместе с Visa запускаем этот инновационный сервис", - сказано в сообщении финорганизации.

Как перечислить деньги на карту по номеру телефона?

Выберите меню "Перевод на карту" и клацните на телефонную книгу.

Установите карточку для списания средств и получению (кто знает, может и вам скинут деньги)

Подтвердите подключение услуги. Готово!

Теперь можно выбирать получателя средств прямо из телефонной книги.

Важно!

Если номер адресата подключен к Приват24, вы увидите зеленую плашку под его именем, подключенный к другому банку - синюю "Другой банк", серая плашка - это пользователи, которые еще не подключились к услуге ни в одном банке.