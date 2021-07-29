В Приват24 появилась новая функция, которая упростит жизнь: как ею пользоваться
В Приват24 появилась новая функция. Она заключается в том, что перевести деньги на счет можно без номера карты, а по номеру телефона.
Об этом рассказали на странице банка в Facebook.
"Переводы по номеру телефона теперь доступны и на карты других банков! Вместе с Visa запускаем этот инновационный сервис", - сказано в сообщении финорганизации.
Как перечислить деньги на карту по номеру телефона?
- Выберите меню "Перевод на карту" и клацните на телефонную книгу.
- Установите карточку для списания средств и получению (кто знает, может и вам скинут деньги)
- Подтвердите подключение услуги. Готово!
- Теперь можно выбирать получателя средств прямо из телефонной книги.
Важно!
Если номер адресата подключен к Приват24, вы увидите зеленую плашку под его именем, подключенный к другому банку - синюю "Другой банк", серая плашка - это пользователи, которые еще не подключились к услуге ни в одном банке.
Ранее сообщалось, что ПриватБанк попал в скандал из-за системы безопасности, которая, по словам одного из клиентов, попросту подарила солидную сумму мошенникам, причем через некоторое время ситуация повторилась.
Напомним, недавно мы рассказывали о том, что у украинца за три часа украли все деньги с карты и "повесили" кредит, а также описывали, как работает схема.