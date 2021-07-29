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В Приват24 появилась новая функция, которая упростит жизнь: как ею пользоваться

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Четверг 29 июля 2021 11:45
В Приват24 появилась новая функция, которая упростит жизнь: как ею пользоваться Фото: в ПриватБанке заработала новая функция (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Приват24 появилась новая функция. Она заключается в том, что перевести деньги на счет можно без номера карты, а по номеру телефона.

Об этом рассказали на странице банка в Facebook.

"Переводы по номеру телефона теперь доступны и на карты других банков! Вместе с Visa запускаем этот инновационный сервис", - сказано в сообщении финорганизации.

Как перечислить деньги на карту по номеру телефона?

  • Выберите меню "Перевод на карту" и клацните на телефонную книгу.
  • Установите карточку для списания средств и получению (кто знает, может и вам скинут деньги)
  • Подтвердите подключение услуги. Готово!
  • Теперь можно выбирать получателя средств прямо из телефонной книги.

Важно!

Если номер адресата подключен к Приват24, вы увидите зеленую плашку под его именем, подключенный к другому банку - синюю "Другой банк", серая плашка - это пользователи, которые еще не подключились к услуге ни в одном банке.

Ранее сообщалось, что ПриватБанк попал в скандал из-за системы безопасности, которая, по словам одного из клиентов, попросту подарила солидную сумму мошенникам, причем через некоторое время ситуация повторилась.

Напомним, недавно мы рассказывали о том, что у украинца за три часа украли все деньги с карты и "повесили" кредит, а также описывали, как работает схема.

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