ПриватБанк приготовил украинцам невероятный сюрприз: подробности

ПриватБанк приготовил украинцам сюрприз в виде получения льготных кредитов для предпринимателей, занимающихся малым и средним бизнесом. "Доступные кредиты 5-7-9%" будут запущены в рамках госпрограммы по стимулированию бизнеса. Как будет работать нововведение - в материале Styler.

Официальным стартом запуска "Доступным кредитов" является 1 февраля 2020, но уже сейчас можно подавать онлайн-заявку на сайте финансового учреждения.

Для участия в программе нужно иметь счет в банке, а также подать заявку на специально созданной странице 5-7-9.pb.ua.

Какие преимущества дает программа

Предприниматели благодаря программе смогут получить кредит на развитие бизнеса сроком до 5 лет в сумме до 1,5 миллиона гривен. При этом государство компенсирует часть процентов в зависимости от количества созданных рабочих мест с возможностью ежеквартального снижения ставки.

Эта программа рассчитана на развитие малого и среднего бизнеса с количеством работников до 50 человек и годовым доходом до 50 миллионов гривен.

Кредиты могут выдаваться, как на приобретение, так и на модернизация средств производства, на объекты недвижимости, транспорт. То есть на то, что будет использовано для производственных, коммерческих целей, строительства, ремонта, реконструкции помещений для ведения хоздеятельности.

Напомним, что все украинские банки будут обязаны выдавать кредиты украинцам по-новому. Финучреждения обязали полностью информировать клиентов о всех составляющих кредитного договора, вероятности переплат и других подводных камнях.