ПриватБанк продает резиденцию Брежнева в Днепре

Фото: резиденция Брежнева (setam.net.ua)

Стартовая цена комплекса - 98 млн грн

Государственный "ПриватБанк" выставил на аукцион половину административно-общественного комплекса, в который входит здание, известное как резиденция руководителя СССР Леонида Брежнева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные в системе "Сетам".

Согласно обнародованной информации, аукцион состоится 4 февраля 2020 года. Стартовая цена - 97,946 млн грн.

По информации "ПриватБанка", комплекс расположен в центральном районе города. Неподалеку расположены набережная города, супермаркеты "АТБ", "Varus" "МОСТ-Cити", отделения банков, развлекательные заведения, высокий клиентопоток, удобная транспортная развязка.

Комплекс общей площадью 5575,5 кв. м находится в Днепре по улице Крутогорный спуск, 1.

Напомним, "ПриватБанк" был национализирован в декабре 2016 года. Чистый убыток банка в 2016 году составил 176,64 млрд грн, в 2017 году - 23,99 млрд грн. В 2018 году "ПриватБанк" впервые после национализации получил чистую прибыль - 12,52 млрд грн. Банк перечислил в госбюджет 90% прибыли - 11,5 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, чистая прибыль государственного "ПриватБанка" за январь-октябрь 2019 года составила 28 млрд грн.