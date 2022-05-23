ПриватБанк предупредил клиентов об очередной мошеннической схеме: как она работает

По данным службы безопасности банка, 23 мая мошенники начали распространение через социальные сети фейковое сообщение о срочной "проверке карточек" под предлогом выплаты пособия от государства.

В сообщении мошенники предлагают клиентам для проверки карты перейти по ссылке на фишинговый сайт для кражи финансовых данных.

ПриватБанк в очередной раз напоминает клиентам о том, что информация о государственных выплатах и ​​порядке получения пособия размещена исключительно через официальные каналы.

Если вы получили уведомления о подобных фейках, ни в коем случае нельзя переходить по ссылке на мошеннические ресурсы.

В настоящее время ПриватБанк обратился в правоохранительные органы по поводу остановки работы и ликвидации этого и подобных мошеннических ресурсов.

Как работают фишинговые сообщения

Мошенники рассылают сообщения, в которых содержится ссылка на фишинговый сайт. На этом сайте предлагается ввести личные данные и данные своей банковской карты.

При введении этих данных жертва фактически передает конфиденциальную информацию мошенникам. Также в сообщениях может указываться номер телефона, по которому нужно позвонить в случае возникновения проблем.

Отличить подлинный сайт от фишингового можно, но нужно обратить внимание на все детали - адрес сайта в строке поиска, детали сайта, дизайн и так далее. Порой подделка отличается одной буквой или только ссылкой в строке поиска.