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Мошенники придумали новый способ "выдуривать" деньги с карточек украинцев

Новина українською →
Вторник 17 мая 2022 13:29
Мошенники придумали новый способ "выдуривать" деньги с карточек украинцев Украинцев предупредили о мошенниках (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Мошенники придумывают новые способы дурачить украинцев и выманивать деньги с их банковских карточек. Так, в Facebook обнаружили страницу аферистов, дизайн которой напоминает ресурс телеканала "ТСН".

Об этом сообщают в сети.

В чем состоит схема развода

На фейковой странице предлагается принять участие в опросе, перейдя по ссылке и получить "денежную помощь в рамках социальной программы ООН".

Далее пользователю предлагают предоставить персональные данные и совершить дополнительный платеж, в результате чего мошенники получают все реквизиты банковской карты, после чего снимают деньги.

Как не попасться на схему развода

Никогда не вводите реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных вебсайтах, а также настройте контроль движения средств (подключите SMS-информирование, установите лимиты на операции).

Если данные платежной карты ошибочно введены на мошенническом вебсайте – немедленно заблокируйте платежную карту с помощью мобильного приложения, горячей линии банка (телефон указан на обороте карты) или через интернет-банкинг.

Мошенники придумали новый способ &quot;выдуривать&quot; деньги с карточек украинцев

Как мы ранее писали, ПриватБанк предупредил украинцев о схеме мошенников, которые активизировались во время войны и пытаются нажиться в это трудное для страны время.

Читайте также, что Ощадбанк предупредил клиентов о письмах от мошенников.

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