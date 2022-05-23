ПриватБанк попередив клієнтів про чергову шахрайську схему: як вона працює

За даними Служби безпеки банку, 23 травня шахраї почали поширення через соціальні мережі фейкове повідомлення про термінову "перевірку карток" під приводом виплати допомоги від держави.

У повідомленні шахраї пропонують клієнтам для перевірки карти перейти за посиланням на фішинговий сайт для крадіжки фінансових даних.

ПриватБанк в черговий раз нагадує клієнтам про те, що інформація про державні виплати та порядок отримання допомоги розміщена виключно через офіційні канали.

Якщо ви отримали повідомлення про подібні фейки, ні в якому разі не можна переходити за посиланням на шахрайські ресурси.

Зараз ПриватБанк звернувся в правоохоронні органи з приводу зупинки роботи та ліквідації цього і подібних шахрайських ресурсів.

Як працюють фішингові повідомлення

Шахраї розсилають повідомлення, в яких міститься посилання на фішинговий сайт. На цьому сайті пропонується ввести особисті дані та дані своєї банківської карти.

При введенні цих даних жертва фактично передає конфіденційну інформацію шахраям. Також в повідомленнях може вказуватися номер телефону, за яким потрібно зателефонувати в разі виникнення проблем.

Відрізнити справжній сайт від фішингового можна, але потрібно звернути увагу на всі деталі - адреса сайту в рядку пошуку, деталі сайту, дизайн і так далі. Часом підробка відрізняється однією буквою або тільки посиланням в рядку пошуку.