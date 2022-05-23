RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ПриватБанк попередив клієнтів про чергову шахрайську схему: як вона працює

Шахраї запустили нову схему афери (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У ПриватБанку попередили клієнтів про черговий шахрайський ресурс, який, прикриваючись виплатою грошової допомоги від держави, намагається викрасти особисті та фінансові дані українців.

Про це повідомили в пресслужбі ПриватБанку.

За даними Служби безпеки банку, 23 травня шахраї почали поширення через соціальні мережі фейкове повідомлення про термінову "перевірку карток" під приводом виплати допомоги від держави.

У повідомленні шахраї пропонують клієнтам для перевірки карти перейти за посиланням на фішинговий сайт для крадіжки фінансових даних.

ПриватБанк в черговий раз нагадує клієнтам про те, що інформація про державні виплати та порядок отримання допомоги розміщена виключно через офіційні канали.

Якщо ви отримали повідомлення про подібні фейки, ні в якому разі не можна переходити за посиланням на шахрайські ресурси.

Зараз ПриватБанк звернувся в правоохоронні органи з приводу зупинки роботи та ліквідації цього і подібних шахрайських ресурсів.

Як працюють фішингові повідомлення

Шахраї розсилають повідомлення, в яких міститься посилання на фішинговий сайт. На цьому сайті пропонується ввести особисті дані та дані своєї банківської карти.

При введенні цих даних жертва фактично передає конфіденційну інформацію шахраям. Також в повідомленнях може вказуватися номер телефону, за яким потрібно зателефонувати в разі виникнення проблем.

Відрізнити справжній сайт від фішингового можна, але потрібно звернути увагу на всі деталі - адреса сайту в рядку пошуку, деталі сайту, дизайн і так далі. Часом підробка відрізняється однією буквою або тільки посиланням в рядку пошуку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, користувачів Android попередили про шкідливу програму в Google Play.

А також розповідали про те, що шахраї придумали новий спосіб "видурювати" гроші з карток українців.

Читайте РБК-Україна в Google News
мошенническая схемаСхеми шахраївПриватБанк