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ПриватБанк предупредил клиентов об очередной мошеннической схеме: как она работает

Новина українською →
Понедельник 23 мая 2022 17:38
ПриватБанк предупредил клиентов об очередной мошеннической схеме: как она работает Мошенники запустили новую схему аферы (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В ПриватБанке предупредили клиентов об очередном мошенническом ресурсе, который, прикрываясь выплатой денежной помощи от государства, пытается похитить личные и финансовые данные украинцев.

Об этом сообщили в пресс-службе ПриватБанка.

По данным службы безопасности банка, 23 мая мошенники начали распространение через социальные сети фейковое сообщение о срочной "проверке карточек" под предлогом выплаты пособия от государства.

В сообщении мошенники предлагают клиентам для проверки карты перейти по ссылке на фишинговый сайт для кражи финансовых данных.

ПриватБанк в очередной раз напоминает клиентам о том, что информация о государственных выплатах и ​​порядке получения пособия размещена исключительно через официальные каналы.

Если вы получили уведомления о подобных фейках, ни в коем случае нельзя переходить по ссылке на мошеннические ресурсы.

В настоящее время ПриватБанк обратился в правоохранительные органы по поводу остановки работы и ликвидации этого и подобных мошеннических ресурсов.

ПриватБанк предупредил клиентов об очередной мошеннической схеме: как она работаетКак работают фишинговые сообщения

Мошенники рассылают сообщения, в которых содержится ссылка на фишинговый сайт. На этом сайте предлагается ввести личные данные и данные своей банковской карты.

При введении этих данных жертва фактически передает конфиденциальную информацию мошенникам. Также в сообщениях может указываться номер телефона, по которому нужно позвонить в случае возникновения проблем.

Отличить подлинный сайт от фишингового можно, но нужно обратить внимание на все детали - адрес сайта в строке поиска, детали сайта, дизайн и так далее. Порой подделка отличается одной буквой или только ссылкой в строке поиска.

Напомним, ранее мы писали о том, пользователей Android предупредили о вредоносной программе в Google Play.

А также рассказывали о том, что мошенники придумали новый способ "выдуривать" деньги с карточек украинцев.

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