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ПриватБанк попередив клієнтів про чергову шахрайську схему: як вона працює

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Понеділок 23 травня 2022 17:38
ПриватБанк попередив клієнтів про чергову шахрайську схему: як вона працює Шахраї запустили нову схему афери (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У ПриватБанку попередили клієнтів про черговий шахрайський ресурс, який, прикриваючись виплатою грошової допомоги від держави, намагається викрасти особисті та фінансові дані українців.

Про це повідомили в пресслужбі ПриватБанку.

За даними Служби безпеки банку, 23 травня шахраї почали поширення через соціальні мережі фейкове повідомлення про термінову "перевірку карток" під приводом виплати допомоги від держави.

У повідомленні шахраї пропонують клієнтам для перевірки карти перейти за посиланням на фішинговий сайт для крадіжки фінансових даних.

ПриватБанк в черговий раз нагадує клієнтам про те, що інформація про державні виплати та порядок отримання допомоги розміщена виключно через офіційні канали.

Якщо ви отримали повідомлення про подібні фейки, ні в якому разі не можна переходити за посиланням на шахрайські ресурси.

Зараз ПриватБанк звернувся в правоохоронні органи з приводу зупинки роботи та ліквідації цього і подібних шахрайських ресурсів.

ПриватБанк попередив клієнтів про чергову шахрайську схему: як вона працюєЯк працюють фішингові повідомлення

Шахраї розсилають повідомлення, в яких міститься посилання на фішинговий сайт. На цьому сайті пропонується ввести особисті дані та дані своєї банківської карти.

При введенні цих даних жертва фактично передає конфіденційну інформацію шахраям. Також в повідомленнях може вказуватися номер телефону, за яким потрібно зателефонувати в разі виникнення проблем.

Відрізнити справжній сайт від фішингового можна, але потрібно звернути увагу на всі деталі - адреса сайту в рядку пошуку, деталі сайту, дизайн і так далі. Часом підробка відрізняється однією буквою або тільки посиланням в рядку пошуку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, користувачів Android попередили про шкідливу програму в Google Play.

А також розповідали про те, що шахраї придумали новий спосіб "видурювати" гроші з карток українців.

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мошенническая схема Схеми шахраїв ПриватБанк
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