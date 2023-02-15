Верховний суд поставив крапку у справі про націоналізацію ПриватБанку
Велика палата Верховного суду 15 лютого прийняла історичне рішення у справі за позовом Олександра Дубілета, яке робить неможливим повернення націоналізованого у 2016 році ПриватБанку його колишнім власникам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.
"Заслухавши позиції сторін у справі за позовом колишнього голови правління ПриватБанку Дубілета, який роками намагався через суди повернути собі акції державного банку через оскарження договорів, укладених у процесі його націоналізації, Верховний суд задовольнив касаційні скарги ПриватБанку та Кабінету міністрів", - йдеться в повідомленні.
Даним рішенням Велика палата підтвердила безапеляційність застосування закону України № 590-ІХ, який прямо забороняє повернення акцій виведених з ринку банків їх колишнім власникам.
Верховна палата зокрема підтвердила позицію суду першої інстанції, який ще в 2021 році закрив провадження у справі за позовом Дубілета, застосувавши положення закону, згідно з якими єдиним можливим способом захисту прав колишніх учасників банку в разі їх порушення є відшкодування завданої шкоди в грошовій формі.
У прес-службі банку зазначили, що особлива важливість даної справи полягала у тому, що від її результату залежав подальших розгляд ще понад 40 подібних позовів, через які колишні власники ПриватБанку та їх сателіти намагались оскаржити законність процесу націоналізації.
Нагадаємо, Колишнього голову правління ПриватБанку Олександра Дубілета оголосили в розшук. Він фігурує у справі про махінації у фінансовій установі до її націоналізації.
Зазначимо, "ПриватБанк" був націоналізований у грудні 2016 року шляхом купівлі 100% акцій банку за 1 гривню. За даними Нацбанку, станом на 21 грудня Ігор Коломойський володів прямо 41,6572% акцій банку, ще 16,5748% - опосередковано через компанію Triantal Investments Ltd. Геннадій Боголюбов прямо і опосередковано володів 41,5769% акцій банку. Власником 2,7249% акцій банку був колишній голова правління Олександр Дубілет.