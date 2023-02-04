Які відділення ПриватБанку працюють під час відключень світла: список

ПриватБанк організував роботу чергових відділень, які працюють під час тривалих відключень світла. Вони знаходяться у різних регіонах України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ПриватБанку.

Українці можуть відвідати понад 300 відділень ПриватБанку, які працюють в умовах відключення світла, у всіх регіонах, крім Луганської області та тимчасово окупованого Криму.

Робота таких відділень буде перериватись лише за умови сигналу повітряної тривоги, але після її завершення співробітники повертаються на робочі місця.

Усі адреси чергових відділень ПриватБанку: