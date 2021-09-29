ПриватБанк потрапив у скандал з блокуванням карт: "посипалися питання"

Клієнт ПриватБанку поскаржився на погану якість роботи фінансової установи після того, як працівники банку нібито безпідставно заблокували карту його мами.

Через що виникла проблема і що сказали у відповідь на претензії в самому ПриватБанку - читайте в матеріалі Styler нижче.

У чому суть претензії?

У розділі "Відгуки" на сайті "Мінфін" клієнт фінустанови Володимир розповів, що його мама робила переказ зі своєї картки, однак для підтвердження платежу їй знадобилося зв'язатися з оператором.

"Мама подзвонила і посипалися питання: хто, адреса проживання, ім'я чоловіка і т. д. Задавали занадто багато питань, на що було зроблено зауваження - аж надто багато питань для одного підтвердження. Оператор сказав: ще одне, останнє. Відповіла на нього і знову посипалася купа питань. Сума була всього лише 400 грн. На що мама відповіла, що нехай скасовують переказ, так як це вже нестерпно. Оператор сказав: "добре, ми блокуємо вашу карту", - повідав чоловік.

За його словами, оператор банку "залишив маму без грошей на вихідні, довелося позичати, так як всі кошти були на карті".

"Мало того, тепер треба витратити мамі весь день на розблокування карти, так як відділення у нас одне і там дуже великі черги, доводиться чекати багато годин", - скаржиться він.

ПриватБанк звинуватили в необґрунтованому блокуванні картки (фото: РБК-Україна)

"Що за дурниці? Якщо є сумніви - задайте одне-два питання, як було раніше. Так ні. Мало того, що купа питань, так в кінцевому підсумку ще й заблокували карту..."- написав Володимир.

Він також додав, що схожий випадок був з його знайомою, яка відповіла на всі питання, але в кінцевому підсумку її "приватівська" карта теж була заблокована.

"Мало того, що у відділення потрапити - треба витратити день, так ще й відправити гроші - ціла процедура з кінцевим блокуванням карти", - резюмував він.

Що кажуть у Приватбанку?

Співробітники банку відразу відреагували на повідомлення Володимира, сказавши, що подібне час від часу дійсно трапляється.

"Ми піклуємось про кошти наших клієнтів та в деяких випадках, коли система вважає операцію ризиковою, просимо додатково підтвердити платіж. Таким чином ми можемо впевнитись в тому, що операцію здійснює саме клієнт, а не третя особа", - відповіли В Приватбанку.

Що ж стосується питань, то при ідентифікації оператор уточнює "лише ті дані, які можуть бути відомі виключно клієнту власнику картки".

Ще в банку нагадали, що власник картки може звернутися в онлайн-підтримку на сайті для отримання консультації та уточнення можливості розблокування картки без звернення до відділення.