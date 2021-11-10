ru ua
Ср, 10 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

ПриватБанк отказался принимать у клиента купюры с пятнами: причину назвать не смогли

Новина українською →
Среда 10 ноября 2021 16:28
ПриватБанк отказался принимать у клиента купюры с пятнами: причину назвать не смогли ПриватБанк отказался принимать валюту у клиента (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

Клиенты ПриватБанка не перестают жаловаться на учреждение. В частности, мужчина рассказал, что кассир одного из отделений учреждения отказался принимать у него долларовые купюры из-за их внешнего вида. Однако, объяснить свое решение с помощью нормативных документов кассир не смог.

Об этом на сайте "Минфин" рассказал клиент банка под ником "alexeyb1979".

По его словам, на его купюрах были штампы, надписи и пятна. Однако, их размер был далек до максимального, который определенно в письме НБУ от 27.01.2021 г. "Об осуществлении валютно-обменных операций с изношенными и поврежденными банкнотами иностранных валют".

Клиент отмечает, что площадь надписи, цифры не превышали 20 мм квадратных на каждой купюре.

Что предложил кассир банка

Кассир ПриватБанка не пояснил, на основании какого документа он отказался принимать его банкноты и предложил взять их на экспертизу продолжительностью в пол года.

Кроме того, в колл-центре мужчина не смог получить информацию об условиях износа денег.

"Самое умное, что смог посоветовать оператор, это пополнить этими же купюрами карточку и потом из нее сделать платеж", – написал он.

Однако, интересно, что в другом отделении банка эти доллары приняли.

"В другом отделении все эти купюры были приняты без всяких вопросов. Однако одну другую вернули - якобы она была выстирана. К тому же посоветовали ею пополнить в терминале карточку", – добавил клиент.

ПриватБанк отказался принимать у клиента купюры с пятнами: причину назвать не смогли

Клиент ПриватБанка пожаловался на учреждение

Как отреагировал банк на жалобу

В ПриватБанке рассказали, что проведет проверку случившегося.

"Информация по ситуации передана профильным специалистам для анализа и проведения проверки. По результату с вами свяжется сотрудник банка", - говорится в ответе.

Ранее мы сообщали, что ПриватБанк отказался возвращать украинцу деньги, которые похитили мошенники.

Также мы писали, что украинец за "глюк" ПриватБанка потерял деньги.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПриватБанк
LITE
Есть в каждом супермаркете: нутрициолог дала список продуктов от мигрени
Есть в каждом супермаркете: нутрициолог дала список продуктов от мигрени