ПриватБанк отказался принимать у клиента купюры с пятнами: причину назвать не смогли

Клиенты ПриватБанка не перестают жаловаться на учреждение. В частности, мужчина рассказал, что кассир одного из отделений учреждения отказался принимать у него долларовые купюры из-за их внешнего вида. Однако, объяснить свое решение с помощью нормативных документов кассир не смог.

Об этом на сайте "Минфин" рассказал клиент банка под ником "alexeyb1979".

По его словам, на его купюрах были штампы, надписи и пятна. Однако, их размер был далек до максимального, который определенно в письме НБУ от 27.01.2021 г. "Об осуществлении валютно-обменных операций с изношенными и поврежденными банкнотами иностранных валют".

Клиент отмечает, что площадь надписи, цифры не превышали 20 мм квадратных на каждой купюре.

Что предложил кассир банка

Кассир ПриватБанка не пояснил, на основании какого документа он отказался принимать его банкноты и предложил взять их на экспертизу продолжительностью в пол года.

Кроме того, в колл-центре мужчина не смог получить информацию об условиях износа денег.

"Самое умное, что смог посоветовать оператор, это пополнить этими же купюрами карточку и потом из нее сделать платеж", – написал он.

Однако, интересно, что в другом отделении банка эти доллары приняли.

"В другом отделении все эти купюры были приняты без всяких вопросов. Однако одну другую вернули - якобы она была выстирана. К тому же посоветовали ею пополнить в терминале карточку", – добавил клиент.

Клиент ПриватБанка пожаловался на учреждение

Как отреагировал банк на жалобу

В ПриватБанке рассказали, что проведет проверку случившегося.

"Информация по ситуации передана профильным специалистам для анализа и проведения проверки. По результату с вами свяжется сотрудник банка", - говорится в ответе.