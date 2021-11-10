ru ua
Чт, 11 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

ПриватБанк відмовився приймати у клієнта купюри з плямами: причину назвати не змогли

Новость на русском →
Середа 10 листопада 2021 16:28
ПриватБанк відмовився приймати у клієнта купюри з плямами: причину назвати не змогли ПриватБанк відмовився приймати валюту у клієнта (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Клієнти ПриватБанку не перестають скаржитись на установу. Зокрема, чоловік розповів, що касир одного з відділень установи відмовився приймати у нього доларові купюри через їхній зовнішній вигляд. Однак, пояснити своє рішення за допомогою нормативних документів касир не зміг.

Про це на сайті "Мінфін" розповів клієнт банку під ніком "alexeyb1979".

За його словами, на його купюрах були штампи, написи та плями. Однак, їхній розмір був далеким до максимального, який визначено у листі НБУ від 27.01.2021 р. "Про здійснення валютно-обмінних операцій зі зношеними та пошкодженими банкнотами іноземних валют".

Клієнт зазначає, що площа напису, цифри не перевищували 20 мм квадратних на кожній купюрі.

Що запропонував касир банку

Касир ПриватБанку не пояснив, на підставі якого документа він відмовився приймати його банкноти та запропонував взяти їх на експертизу тривалістю до пів року.

Окрім того, в кол-центрі чоловік не зміг отримати інформацію про умови зносу грошей.

"Найрозумніше, що зміг порадити оператор, це поповнити цими ж купюрами картку і потім з неї зробити платіж", – написав він.

Однак, цікаво, що в іншому відділенні банку ці долари прийняли.

"В іншому відділенні всі ці купюри були прийняті без жодних питань. Однак одну іншу повернули – нібито вона була випрана. До того ж порадили нею поповнити в терміналі картку", – додав клієнт.

ПриватБанк відмовився приймати у клієнта купюри з плямами: причину назвати не змогли

Клієнт ПриватБанку поскаржився на установу

Як відреагував банк на скаргу

У ПриватБанку розповіли, що проведе перевірку того, що сталося.

"Інформація щодо ситуації передана профільним фахівцям для аналізу та проведення перевірки. За результатом з вами зв'яжеться співробітник банку", – йдеться у відповіді.

Раніше ми повідомляли, що ПриватБанк відмовився повертати українцю гроші, які викрали шахраї.

Також ми писали, що українець через "глюк" ПриватБанку втратив гроші.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПриватБанк
LITE
Є в кожному супермаркеті: нутриціолог дала список продуктів від мігрені
Є в кожному супермаркеті: нутриціолог дала список продуктів від мігрені