ПриватБанк оставил без зарплаты: украинцу пришлось менять работу

ПриватБанк оставил украинца без зарплаты и возможности оплатить долги по коммунальным услугам. Счета клиента были заблокированы из-за задолженности за коммуналку, но именно на эту карту мужчине приходила зарплата. Новый закон поставил его в тупик и украинцу пришлось срочно искать другую работу.

Как рассказал мужчина, ПриватБанк заблокировал карту в связи с задолженностью по коммунальным услугам. Он не смог снять свою зарплату, чтобы оплатить счета и долг начал расти. Поэтому ему пришлось срочно искать другую работу – там, где платят наличными.

В комментариях пользователь под ником Kentstudent сообщил, что ему пришлось устроиться кладовщиком, чтобы каким-то образом распутать абсурдную ситуацию.

"Зарплатная карта это был мой единственный способ дохода. А задолженность с карты списывается всего 25% согласно закону, а 75% остается на заблокированной карте. Я б еще понял если б они сняли все деньги. Пару месяцев можно позанимать. Но это будет продолжиться бесконечно. Зарплату снять не можешь, за коммуналку снимают 25% и остальной долг растет и денег нет", - написал украинец.

Что говорят в ПриватБанке

В банке объяснили, что арест на счета наложила исполнительная служба в соответствии с законодательством Украины.

"ПриватБанк добросовестно и точно соблюдает требования действующего законодательства Украины. При поступлении письма о наложении ареста от исполнительной службы банк устанавливает ограничения на карточки в соответствии с требованиями действующего законодательства", - сообщили представители банка.

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