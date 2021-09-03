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ПриватБанк оставил без зарплаты: украинцу пришлось менять работу

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Пятница 03 сентября 2021 09:19
ПриватБанк оставил без зарплаты: украинцу пришлось менять работу ПриватБанк заблокировал украинцу счета и ему пришлось сменить работу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

ПриватБанк оставил украинца без зарплаты и возможности оплатить долги по коммунальным услугам. Счета клиента были заблокированы из-за задолженности за коммуналку, но именно на эту карту мужчине приходила зарплата. Новый закон поставил его в тупик и украинцу пришлось срочно искать другую работу.

Детали этой ситуации украинец описал на портале Minfin.

Как рассказал мужчина, ПриватБанк заблокировал карту в связи с задолженностью по коммунальным услугам. Он не смог снять свою зарплату, чтобы оплатить счета и долг начал расти. Поэтому ему пришлось срочно искать другую работу – там, где платят наличными.

В комментариях пользователь под ником Kentstudent сообщил, что ему пришлось устроиться кладовщиком, чтобы каким-то образом распутать абсурдную ситуацию.

"Зарплатная карта это был мой единственный способ дохода. А задолженность с карты списывается всего 25% согласно закону, а 75% остается на заблокированной карте. Я б еще понял если б они сняли все деньги. Пару месяцев можно позанимать. Но это будет продолжиться бесконечно. Зарплату снять не можешь, за коммуналку снимают 25% и остальной долг растет и денег нет", - написал украинец.

Что говорят в ПриватБанке

В банке объяснили, что арест на счета наложила исполнительная служба в соответствии с законодательством Украины.

"ПриватБанк добросовестно и точно соблюдает требования действующего законодательства Украины. При поступлении письма о наложении ареста от исполнительной службы банк устанавливает ограничения на карточки в соответствии с требованиями действующего законодательства", - сообщили представители банка.

ПриватБанк оставил без зарплаты: украинцу пришлось менять работуПриватБанк оставил без зарплаты: украинцу пришлось менять работуСкриншоты

Напомним, ранее мы писали о том, что ПриватБанк может закрыть сотни отделений и уволить тысячи сотрудников.

А также мы рассказывали о том, что ПриватБанк сделал важное заявление для украинцев.

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