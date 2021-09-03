ПриватБанк оставил без зарплаты: украинцу пришлось менять работу
ПриватБанк оставил украинца без зарплаты и возможности оплатить долги по коммунальным услугам. Счета клиента были заблокированы из-за задолженности за коммуналку, но именно на эту карту мужчине приходила зарплата. Новый закон поставил его в тупик и украинцу пришлось срочно искать другую работу.
Детали этой ситуации украинец описал на портале Minfin.
Как рассказал мужчина, ПриватБанк заблокировал карту в связи с задолженностью по коммунальным услугам. Он не смог снять свою зарплату, чтобы оплатить счета и долг начал расти. Поэтому ему пришлось срочно искать другую работу – там, где платят наличными.
В комментариях пользователь под ником Kentstudent сообщил, что ему пришлось устроиться кладовщиком, чтобы каким-то образом распутать абсурдную ситуацию.
"Зарплатная карта это был мой единственный способ дохода. А задолженность с карты списывается всего 25% согласно закону, а 75% остается на заблокированной карте. Я б еще понял если б они сняли все деньги. Пару месяцев можно позанимать. Но это будет продолжиться бесконечно. Зарплату снять не можешь, за коммуналку снимают 25% и остальной долг растет и денег нет", - написал украинец.
Что говорят в ПриватБанке
В банке объяснили, что арест на счета наложила исполнительная служба в соответствии с законодательством Украины.
"ПриватБанк добросовестно и точно соблюдает требования действующего законодательства Украины. При поступлении письма о наложении ареста от исполнительной службы банк устанавливает ограничения на карточки в соответствии с требованиями действующего законодательства", - сообщили представители банка.
Скриншоты
Напомним, ранее мы писали о том, что ПриватБанк может закрыть сотни отделений и уволить тысячи сотрудников.
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