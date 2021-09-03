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ПриватБанк залишив без зарплати: українцю довелося міняти роботу

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П'ятниця 03 вересня 2021 09:19
ПриватБанк залишив без зарплати: українцю довелося міняти роботу ПриватБанк заблокував українцю рахунки і йому довелося змінити роботу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

ПриватБанк залишив українця без зарплати та можливості оплатити борги по комунальних послугах. Рахунки клієнта були заблоковані через заборгованість за комуналку, але саме на цю карту чоловікові приходила зарплата. Новий закон поставив його в глухий кут і українцеві довелося терміново шукати іншу роботу.

Деталі цієї ситуації українець описав на порталі Minfin.

Як розповів чоловік, ПриватБанк заблокував карту у зв'язку із заборгованістю по комунальних послугах. Він не зміг зняти свою зарплату, щоб оплатити рахунки й борг почав зростати. Тому йому довелося терміново шукати іншу роботу - там, де платять готівкою.

У коментарях користувач під ніком Kentstudent повідомив, що йому довелося влаштуватися комірником, щоб якимось чином розплутати абсурдну ситуацію.

"Зарплатна картка це був мій єдиний спосіб доходу. А заборгованість з карти списується всього 25% згідно із законом, а 75% залишається на заблокованій карті. Я б ще зрозумів якби вони зняли всі гроші. Пару місяців можна позаймати. Але це буде продовжитися нескінченно. Зарплату зняти не можеш, за комуналку знімають 25% і решту боргу зростає і грошей немає", - написав українець.

Що кажуть у ПриватБанку

У банку пояснили, що арешт на рахунки наклала виконавча служба відповідно до законодавства України.

"ПриватБанк сумлінно і точно дотримується вимог чинного законодавства України. При надходженні листа про накладення арешту від виконавчої служби банк встановлює обмеження на картки відповідно до вимог чинного законодавства", - повідомили представники банку.

ПриватБанк залишив без зарплати: українцю довелося міняти роботуПриватБанк залишив без зарплати: українцю довелося міняти роботуСкриншоти

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ПриватБанк може закрити сотні відділень і звільнити тисячі співробітників.

А також ми розповідали про те, що ПриватБанк зробив важливу заяву для українців.

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