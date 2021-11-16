ПриватБанк снова оказался в скандале: "перевод средств просто отменили"

Как рассказала жительница Киева, она осуществила пополнение карты через терминал самообслуживания. Но при внесении денег терминал выдал ошибку. Клиентке порекомендовали обратиться на горячую линию банка.

Оператор объяснил женщине, что вернуть средства можно только двумя способами: на счет мобильного телефона или на карту ПриватБанка. Так как карты у клиентки нет, она согласилась на возврат на карту мобильного. Средства пообещали вернуть в течение 24 часов.

После того как средства на счете не появились, женщина снова обратилась на горячую линию. Ей объяснили, что нужно провести инкассацию терминала самообслуживания и средства вернут в течение трех дней.

Однако и через три дня деньги на счет клиентки не поступили. А в банке ей объяснили, что вывод средств на мобильный телефон был отменен и вернуть их могут только на карту ПриватБанка.

Женщина возмущена, так как у нее было планов открывать карту в этом банке и ей совершенно неудобно заниматься этой проблемой, так как она занята новорожденным ребенком.

Что ответили в ПриватБанке

В банке извинились за временные неудобства и объяснили, что постоянно проводят модернизацию и обслуживание оборудования, чтобы избежать подобных ситуаций.

Для осуществления возврата средств банку необходимо удостовериться, что деньги будут перечислены именно отправителю.

Также сотрудники банка связались с клиенткой в личных сообщениях, чтобы прояснить ситуацию.