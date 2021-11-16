ПриватБанк знову опинився в скандалі: "переказ коштів просто скасували"

Як розповіла мешканка Києва, вона здійснила поповнення картки через термінал самообслуговування. Але при внесенні грошей термінал видав помилку. Клієнтці порекомендували звернутися на гарячу лінію банку.

Оператор пояснив жінці, що повернути кошти можна тільки двома способами: на рахунок мобільного телефону або на карту Приватбанку. Оскільки карти у клієнтки немає, вона погодилася на повернення на карту мобільного. Кошти пообіцяли повернути протягом 24 годин.

Після того як кошти на рахунку не з'явилися, жінка знову звернулася на гарячу лінію. Їй пояснили, що потрібно провести інкасацію терміналу самообслуговування і кошти повернуть протягом трьох днів.

Однак і через три дні гроші на рахунок клієнтки не надійшли. А в банку їй пояснили, що виведення коштів на мобільний телефон було скасовано і повернути їх можуть тільки на карту Приватбанку.

Жінка обурена, оскільки у неї було планів відкривати карту в цьому банку і їй абсолютно незручно займатися цією проблемою, через те, що вона зайнята новонародженою дитиною.

Що відповіли В Приватбанку

У банку вибачилися за тимчасові незручності та пояснили, що постійно проводять модернізацію та обслуговування обладнання, щоб уникнути подібних ситуацій.

Для здійснення повернення коштів банку необхідно упевнитися, що гроші будуть перераховані саме відправнику.

Також співробітники банку зв'язалися з клієнткою в особистих повідомленнях, щоб прояснити ситуацію.