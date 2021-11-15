С карты ПриватБанка всю ночь снимали деньги: украинец остался без сбережений

Клиент ПриватБанка остался без собственных средств на карте, а также стал должником, так как мошенники за ночь сняли все средства. В банке на жалобу отреагировали и считают, что люди сами выдают личную информацию злоумышленникам.

Как сообщил житель Черновцов по имени Алексей, мошенники вывели с его карты за ночь 21 тысячу гривен. Часть денег были личными, а часть – кредитными. Он узнал о происшествии уже утром и не понимает, как служба безопасности не отреагировала на действия злоумышленников.

"В ночь с 4 на 5 октября у меня с Универсальной карты украли деньги. Я пришел с работы, выключил телефон и лег спать. Деньги начали перечислять с 21:50 до 02:01. Пропали и мои деньги, и деньги Привата", - рассказал мужчина.

Он обнаружил пропажу средств рано утром и сразу же отправился в ближайшее отделение ПриватБанка. Там он рассказал, что произошло и ему посоветовали идти с заявлением в киберполицию.

Также он отметил, что утром получил сообщение о звонке из ПриватБанка ночью, возможно от службы безопасности. Однако, его удивил совсем другой факт.

"Возникает вопрос, когда вернут деньги и почему служба безопасности не отреагировала, когда телефон был отключен, а с карты 4 часа подряд снимали по 50 гривен все 21000! Теперь 25 ноября будут начислены проценты, но я эти деньги не снимал, данные карты и конфиденциальную информацию никому не предоставлял, сторонние ссылки не открывал, и покупок не делал", - описал ситуацию клиент.

Он добавил, что, если ситуацию урегулировать мирно не получится, ему придется обращаться в суд.

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Что ответили в ПриватБанке

Как отмечают представители банка, проведение оплаты в интернете возможно только в том случае, когда данные карты были введены для совершения оплаты или при привязке карты на стороннем сайте.

"Со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы сохранить деньги наших клиентов от мошенников и напоминаем, что клиент сам также может препятствовать завладению своими средствами. В первую очередь – не сообщая посторонним особам персональные данные и не подтверждая платежи, которые вы не совершали", - сказано в ответе банка.