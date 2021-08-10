ПриватБанк меняет PIN-код вашей карты без вашего же ведома: что это значит

ПриватБанк самовольно меняет PIN-код?

Работница Государственной налоговой службы Наталья Хоменко столкнулась с тем, что за несколько дней ПриватБанк, клиенткой которого она является, дважды изменил PIN-код ее зарплатной карты. Узнала она об этом только тогда, когда не смогла снять деньги с банкомата, введя якобы и правильные четыре цифры...

"Что делать, когда ПриватБанк самовольно дважды в течение 10 дней меняет PIN-код от вашей пластиковой карты без вашего ведома, а вы узнаете по факту об изменении PIN-кода?" - спросила совета в Facebook-сообществе "Фінансові ринки України" женщина.

Скриншот поста (facebook.com/groups/UkrFinMarkets)

Почему такое случается?

В ПриватБанке подтвердили в комментарии Styler, что действительно автоматическое изменение PIN-кода может происходить. Но при этом, клиент получит СМС на финансовый номер.

В чем же причина? Если вы уже попали в подобную ситуацию, то паниковать не стоит, как и не стоит обвинять банк в каких-то махинациях. Ведь финучреждение наоборот - защищает вас от мошенников!

"Это происходит с целью сохранения средств, если вы пользуетесь подозрительными банкоматами. Стоит пользоваться новым PIN-кодом, который поступил вам в СМС", - рассказали в ПриватБанке.

Если подобная ситуация случилась с вами, значит вы воспользовались банкоматом или терминалом, на котором был обнаружен скиммер (или шиммер) - электронное устройство, позволяющее мошенникам получить информацию о вашей карте.

Эксперты говорят, что именно в таком случае работники банка на всякий случай меняют PIN-коды всем клиентам, кто пользовался подозрительным терминалом или банкоматом.

"У меня такое было. Когда пришел в отделение разбираться, первый вопрос был: "Банкоматом в "Пчелке" (магазин по соседству) пользовались?" Потом и в новостях было о задержании банды скиммеров, которые в нашем районе банкоматы обрабатывали. Так что отнеситесь с пониманием", - советует Андрей Часовских.

ПриватБанк сделал важное заявление (фото: РБК-Украина)

Еще один вариант, если вы переживаете за свои средства и безопасность персональных данных, - обменять карту на новую в отделении банка.