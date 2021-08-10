ПриватБанк міняє PIN-код вашої картки без вашого ж відома: що це значить

ПриватБанк самовільно міняє PIN-код?

Працівниця Держаної податкової служби Наталія Хоменко зіштовхнулася з тим, що за кілька днів ПриватБанк, клієнткою якого вона є, двічі змінив PIN-код її зарплатної картки. Дізналася вона про це лише тоді, коли не змогла зняти гроші із банкомату, ввівши нібито й правильні чотири цифри...

"Що робити, коли ПриватБанк самовільно двічі упродовж 10 днів міняє PIN-код від вашої пластикової картки без вашого відома, а ви дізнаєтеся по факту про зміну PIN-коду?" - запитала поради у Facebook-спільноті "Фінансові ринки України" жінка.

Скриншот поста (facebook.com/groups/UkrFinMarkets)

Чому таке трапляється?

У ПриватБанк підтвердили у коментарі Styler, що дійсно автоматична зміна PIN-коду може відбуватися. Але при цьому, клієнт отримає СМС на фінансовий номер.

В чому ж причина? Якщо ви вже потрапили у подібну ситуацію, то панікувати не варто, як і не варто звинувачувати банк у якихось махінаціях. Адже фінустанова навпаки - захищає вас від шахраїв!

"Це відбувається з метою збереження коштів, якщо ви користуєтесь підозрілими банкоматами. Варто користуватися новим PIN-кодом, який надійшов вам в СМС", - розповіли у ПриватБанку.

Якщо подібна ситуація трапилася з вами, значить ви скористалися банкоматом чи терміналом, на якому було виявлено скіммер (або шиммер) - електронний пристрій, що дозволяє шахраям отримати інформацію про вашу картку.

Експерти кажуть, що саме у такому випадку працівники банку про всяк випадок змінюють PIN-коди всім клієнтам, хто користувався підозрілим терміналом чи банкоматом.

"У мене таке було. Коли прийшов у відділення розбиратися, перше запитання було: "Банкоматом в "Бджілці" (магазин по сусідству) користувалися?" Потім і в новинах було про затримання банди скіммерів, які в нашому районі банкомати обробляли. Так що поставтеся з розумінням", - радить Андрій Часовських.

ПриватБанк зробив важливу заяву (фото: РБК-Україна)

Ще один варіант, якщо ви переживаєте за свої кошти і безпеку персональних даних, - обміняти карту на нову у відділенні банку.