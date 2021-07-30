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ПриватБанк сделал важное заявление для ФОП: что изменилось и инструкция

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Пятница 30 июля 2021 20:20
ПриватБанк сделал важное заявление для ФОП: что изменилось и инструкция ПриватБанк сделал заявление для ФОП (фото: РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Войналович

ПриватБанк упростил жизнь ФОПам, разрешив предпринимателям пользоваться некоторыми "благами" приложения "Приват24бизнес" в другом, более популярном "Приват24".

Об этих нововведениях сообщили в пресс-службе финансового учреждения на Facebook. Более подробнее об услуге - читайте в материале ниже.

Новые возможности для ФОП в мобильном приложении "Приват24"

Отныне украинским предпринимателям, которые пользуются услугами ПриватБанка, не нужно переключаться с приложения на приложение для осуществления финансовых операций.

В частности, как рассказали в банке, в "Приват24" уже можно переводить со своего счета ФОП на карты физлиц или счета других предпринимателей / юридических лиц.

ПриватБанк сделал важное заявление для ФОП: что изменилось и инструкция

В "Приват24" появилась важная функция (facebook.com/privatbank)

Как это сделать

Для начала нужно запустить приложение и зайти в главное меню, где выбрать "Бизнес".

ПриватБанк сделал важное заявление для ФОП: что изменилось и инструкция

Скриншот

Затем стоит ткнуть на пункт "Платеж" и подписать с помощью подписи SmartID.

ПриватБанк сделал важное заявление для ФОП: что изменилось и инструкцияПриватБанк сделал важное заявление для ФОП: что изменилось и инструкция

Скриншот

Чтобы создать перевод и отправить платеж, поле "Назначение платежа" должно быть заполнено.

ПриватБанк сделал важное заявление для ФОП: что изменилось и инструкция

Скриншот

В банке также отметили, что для пользования удобным функционалом для бизнеса, нужно обновить свое приложение "Приват24".

Раньше ПриватБанк предупредил украинцев о новом мошенничестве и рассказал, как работает схема.

Также мы писали, что в "Приват24" появилась новая функция, которая упростит многим жизнь.

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