ПриватБанк сделал важное заявление для ФОП: что изменилось и инструкция
ПриватБанк упростил жизнь ФОПам, разрешив предпринимателям пользоваться некоторыми "благами" приложения "Приват24бизнес" в другом, более популярном "Приват24".
Об этих нововведениях сообщили в пресс-службе финансового учреждения на Facebook. Более подробнее об услуге - читайте в материале ниже.
Новые возможности для ФОП в мобильном приложении "Приват24"
Отныне украинским предпринимателям, которые пользуются услугами ПриватБанка, не нужно переключаться с приложения на приложение для осуществления финансовых операций.
В частности, как рассказали в банке, в "Приват24" уже можно переводить со своего счета ФОП на карты физлиц или счета других предпринимателей / юридических лиц.
В "Приват24" появилась важная функция (facebook.com/privatbank)
Как это сделать
Для начала нужно запустить приложение и зайти в главное меню, где выбрать "Бизнес".
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Затем стоит ткнуть на пункт "Платеж" и подписать с помощью подписи SmartID.
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Чтобы создать перевод и отправить платеж, поле "Назначение платежа" должно быть заполнено.
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В банке также отметили, что для пользования удобным функционалом для бизнеса, нужно обновить свое приложение "Приват24".
Раньше ПриватБанк предупредил украинцев о новом мошенничестве и рассказал, как работает схема.
Также мы писали, что в "Приват24" появилась новая функция, которая упростит многим жизнь.