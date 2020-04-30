ПриватБанк меняет график на майские праздники: как будут работать отделения

ПриватБанк сделал заявление о работе своих отделений в период майских праздников в 2020 году в Украине, которые к тому же пройдут в условиях карантина из-за пандемии коронавируса. Последний месяц весны будет богат на праздничные и выходные дни, а количество рабочих будет всего 19.

В банке предупредили украинцев об изменениях в графике работы отделений в эти дни и назвали рабочие и нерабочие даты.

Как будут работать отделения ПриватБанка на майские праздники

30 апреля - режим работы отделений сокращен в соответствии с установленным режимом в период карантина (без дополнительного сокращения).

1-3 мая - все отделения банка не работают.

8 мая - режим работы отделений сокращен в соответствии с установленным режимом в период карантина (без дополнительного сокращения).

9-11 мая - все отделения банка не работают.

Ознакомиться с картой всех отделений в Украине и их графиком работы также можно по этой ссылке.

В ПриватБанке отметили, что все терминалы, банкоматы, мобильный банкинг Приват24 и служба поддержки остаются работать круглосуточно.

Ранее в ПриватБанке дали совет украинцам, что делать во время сбоя в Приват24.

Напомним, ранее мы писали о том, что Новая почта кардинально изменила правила выдачи посылок.