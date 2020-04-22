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Новая почта кардинально изменила правила выдачи посылок: что важно знать

STYLERЖизнь    22.04.2020 - 08:11
Новая почта кардинально изменила правила выдачи посылок: что важно знать
Новая почта изменила правила выдачи посылок (фото: facebook.com/nova.poshta.official)

Новая почта будет обслуживать клиентов по новым правилам в связи с карантином

Новая почта изменила правила выдачи посылок и ввела новую должность. Как будут обслуживать клиентов, которые пришли за уже оплаченной посылкой - читайте в материале Styler.

На сайте курьерской службы появилось сообщение, что у них появилась должность администраторов, которые будут обслуживать клиентов на улице. Речь идет о тех, кто уже оплатил посылку. Один или два администратора будут стоять на улице и проводить такое обслуживание.

При этом, если посылка не оплачена, это можно будет быстро сделать при помощи приложения Новой почты, не заходя в помещение.

Таким образом почтовая служба стремится снизить риск передачи коронавируса в помещении, ускорить работу с клиентами и избежать больших очередей под отделениями.

"Администратор на улице сам подойдет к ним, проведет идентификацию и выдаст посылку", - сказано в сообщении.

Уже сейчас на улице работают почти 500 администраторов по всей Украине. Зависимо от количества клиентов, обслуживание выполняют один или два сотрудника. Такую должность введи не во всех отделениях, а только там, где самая высокая нагрузка.

Посылки на улице будут выдаваться при условиях, что температура выше +10 градусов и благоприятные погодные условия.

Ранее в правительстве назвали дату смягчения карантина и рассказали, какие меры будут приняты в первую очередь.

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