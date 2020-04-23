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В "Приватбанке" посоветовали, что делать во время сбоя в "Приват24"

Новости » Экономика     23.04.2020 - 16:35
В "Приватбанке" посоветовали, что делать во время сбоя в "Приват24"
Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

В банке советуют воспользоваться веб-версией "Приват24", пока мобильное приложение не работает

В работе части операций в мобильном приложении "Приват24" произошел технический сбой. Об этом сообщает пресс-служба "ПриватБанка".

В пресс-службе рекомендовали воспользоваться полной веб-версией "Приват24" для проведения необходимых операций. При чем веб-версией "Приват24" можно воспользоваться, в том числе и с мобильного телефона.

"Наши специалисты прилагают все возможные усилия для максимально быстрого восстановления работы всех версий сервиса", - добавили в пресс-службе.

Как сообщало РБК-Украина, 23 апреля в работе приложения "Приват24" произошел сбой. В службе поддержки планировали восстановить работу к 16:00.

Напомним, ранее государственный "ПриватБанк" после консультаций с налоговой службой и платежными системами отказался от обязательной печати чеков в POS-терминалах.

Отметим, общее количество операций (безналичных и получение наличных) с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, за 2019 год составило 5 057,3 млн, а их объем - 3 576,7 млрд грн.

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