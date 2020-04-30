ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ПриватБанк змінює графік на травневі свята: як працюватимуть відділення

STYLERЖиття    30.04.2020 - 15:31
ПриватБанк змінює графік на травневі свята: як працюватимуть відділення
ПриватБанк на травневі свята змінює графік роботи (колаж РБК-Україна)

ПриватБанк попередив українців про зміни в графіку роботи відділень через травневі свята

ПриватБанк зробив заяву про роботу своїх відділень у період травневих свят в 2020 році в Україні, які до того ж пройдуть в умовах карантину через пандемію коронавірусу. Останній місяць весни буде багатий на святкові та вихідні дні, а кількість робочих буде лише 19.

У банку попередили українців про зміни в графіку роботи відділень у ці дні та назвали робочі та неробочі дати.

Як працюватимуть відділення ПриватБанку на травневі свята

  • 30 квітня - режим роботи відділень скорочений згідно з встановленим режимом в період карантину (без додаткового скорочення).
  • 1-3 травня - всі відділення банку не працюють.
  • 8 травня - режим роботи відділень скорочений згідно з встановленим режимом в період карантину (без додаткового скорочення)
  • 9-11 травня - всі відділення банку не працюють.

Ознайомитися з картою всіх відділень в Україні та їх графіком роботи також можна за цим посиланням.

В ПриватБанку зазначили, що всі термінали, банкомати, мобільний банкінг Приват24 і служба підтримки залишаються працювати цілодобово.

Раніше в ПриватБанку дали пораду українцям, що робити під час збою в Приват24.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Нова пошта кардинально змінила правила видачі посилок.

Вихідні дні в травні: як працюватимуть банки і пошта Українські банки змінили графік роботи: названа причина
Новини України ПриватБанкмайские праздники
Lite
On Top