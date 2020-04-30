ПриватБанк змінює графік на травневі свята: як працюватимуть відділення

ПриватБанк на травневі свята змінює графік роботи (колаж РБК-Україна)

ПриватБанк попередив українців про зміни в графіку роботи відділень через травневі свята

ПриватБанк зробив заяву про роботу своїх відділень у період травневих свят в 2020 році в Україні, які до того ж пройдуть в умовах карантину через пандемію коронавірусу. Останній місяць весни буде багатий на святкові та вихідні дні, а кількість робочих буде лише 19.

У банку попередили українців про зміни в графіку роботи відділень у ці дні та назвали робочі та неробочі дати.

Як працюватимуть відділення ПриватБанку на травневі свята

30 квітня - режим роботи відділень скорочений згідно з встановленим режимом в період карантину (без додаткового скорочення).

1-3 травня - всі відділення банку не працюють.

8 травня - режим роботи відділень скорочений згідно з встановленим режимом в період карантину (без додаткового скорочення)

9-11 травня - всі відділення банку не працюють.

Ознайомитися з картою всіх відділень в Україні та їх графіком роботи також можна за цим посиланням.

В ПриватБанку зазначили, що всі термінали, банкомати, мобільний банкінг Приват24 і служба підтримки залишаються працювати цілодобово.

Раніше в ПриватБанку дали пораду українцям, що робити під час збою в Приват24.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Нова пошта кардинально змінила правила видачі посилок.