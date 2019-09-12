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ПриватБанк кардинально обновил Приват24: что изменится с сентября

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ПриватБанк анонсировал новый дизайн и возможности приложения Приват24

ПриватБанк полностью обновил популярнейший в Украине сервис Приват24. Уже с сентября клиенты банка, пользующиеся приложением, могут загрузить версию, которая предусматривает много новшеств, каких именно - читайте в материале.

12 сентября ПриватБанк презентовал новый Приват24, пишет Информатор.

Сообщается, что в тестировании новой версии Приват24 приняли участие 250 тысяч пользователей, что позволило разработчикам оптимизировать функционал, исправить баги и сделать приложение как можно более удобным.

Одна из главных новинок - виртуальная карта - полноценный карточный продукт, но без пластика. Заказать ее можно будет не посещая отделения банка.

Изменения в приложении Приват24:

  • Дизайн

Иконка Приват24 стала черной вместо привычной бело-зеленой. Кроме того в приложении видны карты пользователя, в том числе и других банков. Кроме того, в настройках можно будет изменить дизайн карты, либо и вовсе скрыть ее, если пользуетесь редко.

ПриватБанк обновил Приват24 (фото: dp.informator.ua)

  • Появилась возможность смотреть аналитику по картам.
  • В разделе "Безопасность" можно будет выбрать различные настройки для авторизации - вход без пароля, TouchID.

ПриватБанк обновил Приват24 (фото: dp.informator.ua)

  • Появилась долгожданная кнопка "Выход".
  • Привычные платежи теперь можно добавлять на главный экран. Благодаря этому пополнить счет или заплатить коммуналку можно будет быстрее.
  • Конвертировать валюту можно будет в меню "Курс валют".
  • Все карты можно будет посмотреть в меню "Кошелек". Кроме того, местоположение карт можно будет менять по желанию.
  • Шаблоны будут формироваться автоматически, что ускорит переводы и избавит пользователя от ненужных кликов.

Сообщается, что обновленное приложение для iOS уже доступно в AppleStore. А для пользователей Android обновленный Приват24 появится уже скоро.

Кроме того, было презентовано еще одно новшество - FacePay24. Услуга позволит "платить лицом" в магазинах. Скоро с собой не нужно будет носить не только карты, но и смартфоны.

Для этого необходимо установить новый Privat24 и активировать оплату FacePay24. Далее сделать три селфи с разных ракурсов и привязать к изображению своего лица банковскую карточку Visa. После этого оплачивать покупки можно будет, посмотрев в специальную камеру планшета рядом с кассой.

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