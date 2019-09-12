ПриватБанк кардинально обновил Приват24: что изменится с сентября

ПриватБанк полностью обновил популярнейший в Украине сервис Приват24. Уже с сентября клиенты банка, пользующиеся приложением, могут загрузить версию, которая предусматривает много новшеств, каких именно - читайте в материале.

12 сентября ПриватБанк презентовал новый Приват24, пишет Информатор.

Сообщается, что в тестировании новой версии Приват24 приняли участие 250 тысяч пользователей, что позволило разработчикам оптимизировать функционал, исправить баги и сделать приложение как можно более удобным.

Одна из главных новинок - виртуальная карта - полноценный карточный продукт, но без пластика. Заказать ее можно будет не посещая отделения банка.

Изменения в приложении Приват24:

Дизайн

Иконка Приват24 стала черной вместо привычной бело-зеленой. Кроме того в приложении видны карты пользователя, в том числе и других банков. Кроме того, в настройках можно будет изменить дизайн карты, либо и вовсе скрыть ее, если пользуетесь редко.

ПриватБанк обновил Приват24 (фото: dp.informator.ua)

Появилась возможность смотреть аналитику по картам.

В разделе "Безопасность" можно будет выбрать различные настройки для авторизации - вход без пароля, TouchID.

ПриватБанк обновил Приват24 (фото: dp.informator.ua)

Появилась долгожданная кнопка "Выход" .

. Привычные платежи теперь можно добавлять на главный экран. Благодаря этому пополнить счет или заплатить коммуналку можно будет быстрее.

теперь можно добавлять на главный экран. Благодаря этому пополнить счет или заплатить коммуналку можно будет быстрее. Конвертировать валюту можно будет в меню "Курс валют".

можно будет в меню "Курс валют". Все карты можно будет посмотреть в меню "Кошелек". Кроме того, местоположение карт можно будет менять по желанию.

можно будет посмотреть в меню "Кошелек". Кроме того, местоположение карт можно будет менять по желанию. Шаблоны будут формироваться автоматически, что ускорит переводы и избавит пользователя от ненужных кликов.

Сообщается, что обновленное приложение для iOS уже доступно в AppleStore. А для пользователей Android обновленный Приват24 появится уже скоро.

Кроме того, было презентовано еще одно новшество - FacePay24. Услуга позволит "платить лицом" в магазинах. Скоро с собой не нужно будет носить не только карты, но и смартфоны.

Для этого необходимо установить новый Privat24 и активировать оплату FacePay24. Далее сделать три селфи с разных ракурсов и привязать к изображению своего лица банковскую карточку Visa. После этого оплачивать покупки можно будет, посмотрев в специальную камеру планшета рядом с кассой.

Ранее мы писали, что появились подробности обыска отделений ПриватБанка в Днепре.