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"ПриватБанк" ввел технологию биометрической оплаты в магазинах

Новости » Финансы    12.09.2019 - 14:51
"ПриватБанк" ввел технологию биометрической оплаты в магазинах
Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Чтобы оплатить товар, достаточно посмотреть в камеру планшета на кассе

Государственный "ПриватБанк" запустил в Украине технологию биометрической оплаты покупок FacePay24 для розничных торговых точек. Об этом объявил глава правления банка Петр Крумханзл, сообщает пресс-служба банка.

Первыми торговыми точками, в которых покупатели могут оплачивать товары "лицом", стали четыре магазина в Днепре.

Как отметил Крумханзл, запуск такой услуги стал возможным благодаря интеграции методов оплаты Visa, технологии Amazon Web Services с обновленной платформой мобильного банка Приват24.

Для использования сервиса "оплаты лицом" необходимо установить на смартфон обновленное приложение Privat24 и активировать оплату FacePay24. Затем, следуя подсказкам программы, нужно сделать три селфи с разных ракурсов и привязать к своему лицу банковскую карту Visa. После этого оплачивать покупки можно, посмотрев в специальную камеру планшета рядом с кассой.

Как сообщало РБК-Украина, комиссионные доходы национализированного "Приватбанка" за 2018 год составили 19,59 млрд грн, что на 49% больше, чем годом ранее. Количество активных розничных клиентов банка за год увеличилось на 9,5% до 14,9 млн человек. Общая сумма комиссий в розничном бизнесе составляет 10,7 млрд грн, что на 19% больше, чем годом ранее. Таким образом, активный клиент "ПриватБанка" в среднем заплатил за прошлый год 720 грн комиссий.

По данным НБУ, кредитование физических лиц остается для банков наиболее доходным сегментом благодаря высокому спросу на потребительские кредиты.

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