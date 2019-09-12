ПриватБанк кардинально оновив Приват24: що зміниться з вересня

ПриватБанк повністю оновив найпопулярніший в Україні сервіс Приват24. Вже з вересня клієнти банку, які користуються додатком, можуть завантажити версію, що передбачає багато нововведень, які саме - читайте в матеріалі.

12 вересня ПриватБанк презентував новий Приват24, пише Інформатор.

Повідомляється, що в тестуванні нової версії Приват24 взяли участь 250 тисяч користувачів, що дозволило розробникам оптимізувати функціонал, виправити баги і зробити додаток якомога більш зручним.

Одна з головних новинок - віртуальна карта - повноцінний картковий продукт, але без пластику. Замовити її можна буде не відвідуючи відділення банку.

Зміни в додатку Приват24:

Дизайн

Іконка Приват24 стала чорною замість звичної біло-зеленої. Крім того в додатку видно карти користувача, в тому числі і інших банків. Крім того, в налаштуваннях можна буде змінити дизайн карти, або і зовсім приховати її, якщо користуєтеся рідко.

ПриватБанк оновив Приват24 (фото: dp.informator.ua)

З'явилася можливість дивитися аналітику по картах.

У розділі "Безпека" можна буде вибрати різні налаштування для авторизації - вхід без пароля, TouchID.

ПриватБанк оновив Приват24 (фото: dp.informator.ua)

З'явилася довгоочікувана кнопка "Вихід" .

. Звичні платежі тепер можна додати на головний екран. Завдяки цьому поповнити рахунок або заплатити комуналку можна буде швидше.

тепер можна додати на головний екран. Завдяки цьому поповнити рахунок або заплатити комуналку можна буде швидше. Конвертувати валюту можна буде у меню "Курс валют".

можна буде у меню "Курс валют". Всі карти можна буде подивитися в меню "Гаманець". Крім того, розташування карт можна буде змінювати за бажанням.

можна буде подивитися в меню "Гаманець". Крім того, розташування карт можна буде змінювати за бажанням. Шаблони будуть формуватися автоматично, що прискорить перекази і позбавить користувача від зайвих кліків.

Повідомляється, що оновлений додаток для iOS вже доступний в AppleStore. А для користувачів Android оновлений Приват24 з'явиться вже незабаром.

Крім того, було презентовано ще одне нововведення - FacePay24. Послуга дозволить "платити обличчям" у магазинах. Для цього з собою не потрібно буде носити не лише картки, але і смартфони.

Для цього необхідно встановити новий Privat24 і активувати оплату FacePay24. Далі зробити три селфі з різних ракурсів і прив'язати до зображення свого обличчя банківську картку Visa. Після цього оплачувати покупки можна, подивившись в спеціальну камеру планшета поруч з касою.

Раніше ми писали, що з'явилися подробиці обшуку відділень ПриватБанку в Дніпрі.