Как приучить детей есть овощи: этот лайфхак стал популярным в сети

Так, на видео видно, что она заставила ребят добровольно есть сырые овощи.

"Как мы заставляем наших детей есть овощи сразу после того, как они заканчивают говорить, что не голодны!"- подписано видео.

В частности, прежде чем продемонстрировать свой метод, женщина сказала: "Вот мой лайфхак, чтобы дети ели овощи. Я просто подхожу к ребенку и начинаю грызть еду".

Она подошла к своему сыну, который сидел на диване, играя в видеоигру, и просто с ним разговаривала, жестикулируя перцем. Потом во время разговора заботливая мать предложила ребенку овощи, на что она с радостью согласилась.

Такой же трюк она проделала со своими дочерьми и они также начали охотно есть сладкий перец.

Видео в сети стало популярным. К тому же в комментариях пользователи просто в восторге от лайфхака.